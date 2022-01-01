وكالات / سما /

خلال فترة الدورة الشهرية، يعاني الجسم من تغير هرموني أثناء فقدان الدم، وبالتالي فإنه يجب تناول الأطعمة الصحية الغنية بالعناصر الغذائية الهامة، مثل: الفيتامينات، والبروتين، والألياف، والماء.

وفي المقابل، هناك أطعمة لا ينصح بتناولها خلال الدورة الشهرية تعرفي عليها في الآتي:

أطعمة لا ينصح بتناولها خلال الدورة الشهرية

في ما يأتي نتطرق إلى قائمة بأطعمة لا ينصح بتناولها خلال الدورة الشهرية:

1. الأطعمة المصنعة

تحتوي الأطعمة المصنعة على كثير من المواد الكيميائية الضارة بالجسم، مثل: الأطعمة المعلبة، واللحوم المصنعة، ومنتجات الألبان.

وتتسبب هذه الأطعمة المصنعة في تفاقم الانتفاخ والاحتفاظ بالمزيد من الماء في الجسم بفضل احتوائها على نسبة كبيرة من الملح، وبالتالي ينصح بتجنبها خلال الدورة الشهرية.

2. الحلويات

يمكن الحصول على السكر الذي ترغبين به من خلال تناول الفاكهة، ولا حاجة إلى تناول الحلوى الضارة التي تحتوي على سكريات صناعية.

تصنف الحلويات ضمن أطعمة لا ينصح بتناولها خلال الدورة الشهرية لأنها تسبب زيادة الانتفاخ والغازات، وينصح بتقليل تناول الحلويات بشكل عام.

3. الأطعمة المقلية

تتسبب الأطعمة المقلية في الإصابة باضطرابات في الجهاز الهضمي، ولذلك ينصح التقليل من تناولها بشكل عام، وتجنبها أثناء الدورة الشهرية.

وينطبق هذا على مختلف الأطعمة المقلية، مثل: البطاطس، والدجاج المقلي، وغيرها، ويمكن صنع هذه الأطعمة بطريقة صحية من خلال جهاز طهي الطعام بدون زيت أو الشوي

4. المخبوزات والمعجنات

أيضًا تساعد المعجنات في الشعور بالانتفاخ والتقلصات في البطن، مثل: البيتزا، والكيك، وغيرها، وبالتالي تزيد من أعراض الدورة الشهرية المزعجة لذلك هي من قائمة أطعمة لا ينصح بتناولها خلال الدورة الشهرية.

وعادةً ما يتم إضافة كميات كبيرة من الأملاح أو السكريات إلى هذه الأطعمة، مما يسبب أضرار صحية عديدة، فعلى سبيل المثال، يضاف الكاتشب إلى البيتزا، وتضاف الكريمة الغنية بالسكريات إلى الكيك والمعجنات الحلوة.

5. الطعام الحار

يجب عليك تجنب الأطعمة الحارة أثناء الدورة الشهرية، وذلك لأنها تسبب المزيد من الانتفاخات والغازات، وخاصةً إذا كانت الدورة الشهرية غزيرة وتسبب الإرهاق والتقلصات.

ولا تتناسب الأطعمة الحارة مع الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات في المعدة، حيث أنها يمكن أن تؤدي إلى تفاقم المشكلة.

6. الأطعمة الغنية بالأملاح

يؤدي استهلاك الكثير من الملح إلى احتباس الماء، مما يسبب الإصابة بالانتفاخ، وهو ما يزيد من أعراض الدورة الشهرية لدى المرأة.

ينصح بعدم إضافة كميات كبيرة من الملح إلى الأطعمة المختلفة أثناء فترة الحيض، وتجنب الأطعمة الجاهزة الغنية بالأملاح لأنها من ضمن أطعمة لا ينصح بتناولها خلال الدورة الشهرية أيضًا.

7. القهوة

يزيد الكافيين من احتباس الماء في الجسم، والانتفاخ، واضطرابات الجهاز الهضمي، وهي من الأعراض الشائعة للدورة الشهرية،.

وبالتالي فإن تناولها أثناء نزول الحيض سوف يؤدي إلى المزيد من الإنتفاخات والتقلصات في البطن.

وينطبق ذلك على مختلف المشروبات الغنية بالكافيين، مثل: القهوة، والشاي، والمشروبات الغازية ولذلك ينصح بعدم الإكثار منها.

8. اللحوم الحمراء

خلال الدورة الشهرية، يقوم الجسم بإنتاج البروستاجلاندين، وهي مواد دهنية مشابهة للهرمونات في عملها وتساعد هذه المركبات الرحم على الانقباض والتخلص من بطانة الرحم، مما يؤدي إلى تدفق الدورة الشهرية.

وتعد اللحوم الحمراء من الأطعمة الغنية بالبروستاجلاندين، وبالتالي فإن تناولها أثناء الدورة الشهرية قد يزيد من تدفق الدم.

9. الأطعمة التي لا يتحملها الجسم

هناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تسبب مشاكل صحية لبعض الأشخاص، ولذلك يجب تحديد الأطعمة التي يمكن أن تزيد من اضطرابات الجهاز الهضمي ووضعها ضمن قائمة أطعمة لا ينصح بتناولها خلال الدورة الشهرية.

فعلى سبيل المثال، تعاني بعض النساء من الانتفاخ عند تناول البقوليات، وبالتالي لا ينصح بتناولها في فترة نزول الحيض.

وفي حالة المعاناة من عدم تحمل اللاكتوز، يجب عدم تناول منتجات الحليب، كما يجب تجنب الأطعمة التي تسبب حساسية الغذاء.

أطعمة ينصح بتناولها خلال الدورة الشهرية

بالرغم من وجود أطعمة لا ينصح بتناولها خلال الدورة الشهرية، إلا أن هناك مجموعة من الأطعمة البديلة الصحية التي يفضل تناولها في هذه الفترة، ومنها:

الماء.

الخضراوات والفواكه.

السمك.

الدجاج.

اللبن الزبادي.

الشوكولاتة الداكنة.

المكسرات.

العدس والفاصوليا.

بذور الشيا.

بذور الكتان.