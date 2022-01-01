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الاردن: استشهاد طيّارين اثنين إثر سقوط طائرة تدريب تابعة لسلاح الجو في إربد

الأحد 05 يونيو 2022 10:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاردن: استشهاد طيّارين اثنين إثر سقوط طائرة تدريب تابعة لسلاح الجو في إربد



عمان / وكالات /

صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أنه في تمام الساعة التاسعة من صباح الأحد، تعرضت إحدى طائرات التدريب التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني من نوع (Grob) إلى خلل فني أثناء جولة تدريبية، مما أدى إلى سقوطها في أرض خالية في منطقة الرمثا بمحافظة إربد.

وبين المصدر أنه نتج عن سقوط الطائرة استشهاد كل من الرائد الطيار بلال مشهور أحمد الشوفيين، والنقيب الطيار بهاء محمد مصطفى أبو غنمي، بعد أن تم نقلهم إلى مستشفى الملك المؤسس عبدالله الأول الجامعي.

القيادة العامة للقوات المسلحة، نعت الشهيدين، وتسأل الله عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته ومغفرته ويلهم أهلهم وذويهم ورفاق السلاح الصبر والسلوان وحسن العزاء.

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