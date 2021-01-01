اذاعة جيش الاحتلال : حماس خرجت الى الهجوم..

القدس المحتلة/سما/ ترجمة معاوية موسى

من أجل مراكمة النقاط ليوم الحساب ، لا تكتفي الاجنحة في حماس فقط بإضعاف السلطة الفلسطينية. يوم القدس الذي صادف موعده مطلع الاسبوع انهى حملة مثيرة للاهتمام في حد ذاتها في مجال الوعي ( الحرب النفسية ) قادتها غزة ، اعتبر قادة حماس المسيرة الاحتفالية فرصة لتحقيق بعض المكاسب في الجمهور الفلسطيني. كان واضحا لهم أن المظاهرة ستكون اشبه باستعراض مظاهر السيادة الإسرائيلية ، وكانوا يعلمون أنهم لن ينجحوا في إفشالها. كما أنهم لا يريدون فتح جبهة عسكرية. لقد أرادوا فقط ركوب الحدث لتحقيق أرباح سياسية. لوصم السلطة الفلسطينية بالعار كون القدس الشرقية تقع تحت مسؤوليتها ،واستنزاف اسرائيل ايضا .

ومن خلال التهديدات والتصريحات المتكررة على غرار "أنتم تلعبون بالنار" ، ادخل المتحدثون باسم حماس المؤسسة الأمنية في حالة تأهب قصوى. ساعدهم في ذلك الصاروخ نفسه الذي أطلق على القدس في 10 ايار 2021 وأدى الى البدء في عملية حارس الاسوار . سقط الصاروخ في الحقول ولم يصب أحدا ، لكن أثره أظهر استعداد حماس للتضحية.

في الأيام التي سبقت مسيرة الاعلام ، حرص قادة حماس على توزيع التحذيرات والتهديدات ضد إسرائيل ، لئلا تتجرا على انتهاك قدسية الحرم القدسي الشريف. وحذر إسماعيل هنية قبل أسبوع من المسيرة قائلا "سنقاتل بكل الوسائل". وقبل يومين عاد وقال إنه بالنسبة لهم "كل الاحتمالات مفتوحة". خشيت إسرائيل من تكرار سيناريو العاشر من ايار من العام الماضي ، واعلنت حالة الاستنفار . تم وضع مئات الجنود حول قطاع غزة في حالة تأهب ، وتم نقل الآلاف من عناصر الشرطة إلى القدس ، ورفع جهاز الأمن العام حالة اليقظة .

أثر التوتر الأمني بشكل مباشر على سكان الجنوب والوسط ، وزرع لديهم المخاوف من القادم . حماس لم تكن تعتزم القتال ، بل كانت تريد خلق عناوين ضخمة . والباقي سياتي تلقائيا . منذ سنوات وهم يصلون لهذه اللحظة ، عندما سيتمكنون من تحديد اولويات الإسرائيليين بطريقة عبثية ، كما اعتاد فعله حسن نصر الله منذ سنوات. على الرغم من أن الجناح العسكري لحركة حماس أطلق وابلًا من الصواريخ الى البحر قبل يوم واحد من يوم القدس ، لكن ذلك كان جزءًا من عملية الخداع . هدفت الرشقة إلى ادخال اسرائيل في حالة من التوتر والضغط ، وإظهار جدية نواياهم .

بدات الاخبار العاجلة بالتدفق واحدا تلو الاخر : وصل رئيس الشاباك رونين بار إلى غرفة القيادة عند باب العامود . مفتش عام الشرطة يعقوب شبتاي كان هناك منذ وقت طويل مع الشرطة ، بن غفير يزور الحرم محاطا بحزاما امنيا كبيرا جدا . ، عديد القوات وصل الى الالاف . الجميع تساءل فيما اذا كانت الشرطة ستستطيع تحمل العبء الملقى على كاهلها او ان مشاهد جنازة شيرين ابو عاقلة ستتكرر ثانية . دولة واثقة من سيادتها على القدس ولكنها تحتاج كل الوقت لتذكير العالم ان هذه السيادة لا زالت قائمة .

ما حصل كان كمينا في مجال الوعي(الحرب النفسية ) ، ووقعت فيه المؤسسة الامنية والسياسيين والسياسيون بادراك تام . حصدت حماس النقاط. وأظهروا أنهم رغم مرور عام ما زالوا يدافعون عن القدس ، رغم أنهم معتقلون في قطاع غزة تحت القبضة الإسرائيلية. في الأيام التي سبقت المسيرة ، حث قادة حماس الجمهور على النزول إلى الشوارع. هذه هي الطريقة التي تمكنوا بها من إنشاء شاشة مقسومة كالعادة. ليس فقط الأعلام الزرقاء والبيضاء ، ولكن أيضًا الأعلام الفلسطينية والمتظاهرين الفلسطينيين. وبهذه الطريقة ، من وجهة نظرهم ، قضموا السيادة الإسرائيلية.

"إسرائيل جندت 3000 شرطي وجندي لرفع علم في القدس" ، سخر رئيس وزراء السلطة الفلسطينية ، محمد اشتية ، في اليوم التالي. في الواقع ، كان هذا اسبوعا نسينا فيه المكان الذي وضعنا فيه رباطة جأشنا مؤخرًا. أتمنى أن نكون قد وجدناها في هذه الأثناء .

جاكي حوجي - محرر الشؤون العربية في الاذاعة العسكرية الاسرائيلية - معاريف



ترجمة/ معاويه موسى