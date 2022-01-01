"المشهراوي" يبارك فوز قائمة المستقبل بـ 6 مقاعد في انتخابات نقابة الصيادلة بغزة

غزة/سما/





هنأ القيادي في التيار الاصلاحي سمير المشهراوي قائمة المستقبل حصولها على 6 مقاعد في انتخابات نقابة الصيادلة مقابل 7 مقاعد لتحالف (حماس، الجهاد، الجبهة الشعبية).

وقال المشهراوي في تصريح صحفي، "لقد اثبتت نزاهة وشفافية التجربة الديمقراطية، مدى امتلاككم للوعي الديمقراطي، والسياسي، والسلوك الحضاري، في ظل تعطيل التجربة الديمقراطية في المؤسسات الوطنية الفلسطينية "الرئاسة والتشريعي والوطني"، معربا عن أمله في أن تُسهم هذه التجربة في خلق ديناميكية الحراك السياسي داخل المجتمع الفلسطيني، لبناء مؤسساته على أسس ديمقراطية.

وأضاف، "ابارك لكم تجربتكم الديمقراطية، وابارك لقائمة القدس حصولها على 7 مقاعد وهنيئاً لهم النجاح".

وأكد ان المهمة الأساسية الملقاة على الجميع تتمحور حول تقديم رؤية جديدة وفكر بناء من أجل إعلاء شأن النقابة والارتقاء بها وتطويرها، والأساس في ذلك العمل الجمعي، فالنجاح هو حاصل مجموع جهود ونشاط العاملين، شاكرا كل من ساهم في هذا النجاح من كوادر وأعضاء فاعلين.