غزة: نتائج انتخابات نقابة الصيادلة

غزة/سما/

فازت قائمة القدس التي تضم (تحالف الجبهة الشعبية وحماس والجهاد الإسلامي) ب 7 مقاعد في انتخابات نقابة الصيادلة في قطاع غزة، فيما حصلت قائمة المستقبل (تيار الاصلاح بقيادة محمد دحلان) على 6 مقاعد.

وقال سميح أبو حبل رئيس قائمة القدس :" إن النتائج تظهر فوز قائمة القدس (تحالف حماس الجبهة الجهاد) في انتخابات نقابة صيادلة فلسطين المحافظات الجنوبية".

وانطلقت صباح اليوم الجمعة، انتخابات نقابة الصيادلة في قطاع غزة لاختيار مجلس جديد لها.

ويتنافس في هذه الانتخابات البالغ عدد مقاعدها 13 مقعدًا، قائمتان: الأولى هي قائمة "القدس" والأخرى قائمة "المستقبل".

وتضم قائمة القدس بحسب رئيسها د. سميح أبو حبل، كتلة الصيدلي الفلسطيني، والمنتدى الصيدلي، والتجمع الديمقراطي، ممثلين عن حركتي حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية، مقابل قائمة المستقبل الممثلة لحركة فتح.

وبلغت نسبة المشاركة في انتخابات نقابة الصيادلة في قطاع غزة 72.49%، وبلغ عدد المقترعين 948 مقترعاً.

وعقدت الانتخابات داخل قاعة مستشفى القدس - الهلال الأحمر في تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة.