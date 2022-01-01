  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غزة: نتائج انتخابات نقابة الصيادلة

الجمعة 03 يونيو 2022 11:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: نتائج انتخابات نقابة الصيادلة



غزة/سما/

فازت قائمة القدس التي تضم (تحالف الجبهة الشعبية وحماس والجهاد الإسلامي) ب 7 مقاعد في انتخابات نقابة الصيادلة في قطاع غزة، فيما حصلت قائمة المستقبل (تيار الاصلاح بقيادة محمد دحلان) على 6 مقاعد.

وقال سميح أبو حبل رئيس قائمة القدس :" إن النتائج تظهر فوز قائمة القدس (تحالف حماس الجبهة الجهاد) في انتخابات نقابة صيادلة فلسطين المحافظات الجنوبية".

وانطلقت صباح اليوم الجمعة، انتخابات نقابة الصيادلة في قطاع غزة لاختيار مجلس جديد لها.

ويتنافس في هذه الانتخابات البالغ عدد مقاعدها 13 مقعدًا، قائمتان: الأولى هي قائمة "القدس" والأخرى قائمة "المستقبل".

وتضم قائمة القدس بحسب رئيسها د. سميح أبو حبل، كتلة الصيدلي الفلسطيني، والمنتدى الصيدلي، والتجمع الديمقراطي، ممثلين عن حركتي حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية، مقابل قائمة المستقبل الممثلة لحركة فتح.

وبلغت نسبة المشاركة في انتخابات نقابة الصيادلة في قطاع غزة 72.49%، وبلغ عدد المقترعين 948 مقترعاً.

وعقدت الانتخابات داخل قاعة مستشفى القدس - الهلال الأحمر في تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة.

#غزة #قطاع غزة #نتائج نقابة الصيادلة #الجهاد الاسلامي #الجبهة الشعبية #حماس

الأكثر قراءة اليوم

انخفاض في سعر صرف الدولار

تقرير ايراني معارض: "الحرس الثوري" صفّى قائدا متورطا باغتيال خدائي

جيروزاليم بوست: اتفاق أمني سعودي إسرائيلي يشمل أجواء الطيران وجزيرتي تيران وصنافير

بينيت يحذر من انهيار الدولة العبرية كما انهارت مرتين في السابق

صورة: البحريني المطبع محمد آل ضريبي يؤدي صلاة تلمودية أمام حائط البراق بالقدس

بينيت يوجه رسالة "استغاثة" لإنقاذ حكومته

رئيس "الموساد" الأسبق: "إسرائيل" تتمزق وتنهار ذاتيا

الأخبار الرئيسية

0229b0c0-c901-4a56-9ec6-09f78131b2aa-3588-000003e16283768c_19

صحيفة أمريكية: قد تكون هذه هي الحرب الكبرى التي تطال العالم بأسره

الأوقاف تعلن موعد إجراء قرعة الحج في فلسطين

"الوضع سيزداد سوءا".. بوتين يتحدث عن أزمة الغذاء العالمية

بينيت يحذر من انهيار الدولة العبرية كما انهارت مرتين في السابق

واشنطن تعبر عن قلقها العميق بشأن العنف المستمر في القدس والضفة الغربية

الاتصالات الفلسطينية