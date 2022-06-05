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الأوقاف تعلن موعد إجراء قرعة الحج في فلسطين

الجمعة 03 يونيو 2022 09:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأوقاف تعلن موعد إجراء قرعة الحج في فلسطين



رام الله/سما/

أعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ حاتم البكري، مساء الجمعة، عن موعد إجراء قرعة الحج 1443 / 2022 في فلسطين.

وقال وزير الأوقاف في بيان صحفي إنه تقرر إجراء قرعة الحج 1443 في مبنى وزارة الأوقاف بمدينة البيرة، الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد المقبل 5 يونيو الجاري.

فيما يلي نص البيان كما وصل "سما".

بسم الله الرحمن الرحيم


 
إعلان صادر عن سماحة الشيخ حاتم البكري وزير الأوقاف والشؤون الدينية

قال تعالى:( ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا ).

بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى سيتم صبيحة يوم الأحد القادم 5/6/2022 الساعة العاشرة صباحاً إجراء قرعة الحج لهذا العام بمبنى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في مدينة البيرة/ الشرفة- حي الجنان أملا على الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من جميع الحجيج حجّهم وان يعديهم إلى بلادهم مكللين بالقبول ومدثرين بالصحة والعافية إنه سميع مجيب.

الشيخ حاتم البكري وزير الأوقاف والشؤون الدينية

#وزير الاوقاف حاتم البكري

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