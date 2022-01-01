وزيرة الهجرة المصرية تبكي على الهواء بسبب اتهام نجلها بجريمة قتل في أمريكا (فيديو)

القاهرة/سما/

بكت وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم، خلال اختتام مؤتمر "مصر تستطيع"، الذي جاء ضمن سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع"، في نسخته السادسة بعنوان: "مصر تستطيع بالصناعة".

وقالت نبيلة مكرم في نهاية كلمتها: "كان فيه تغيرات مفاجئة، وكان فيه تعديلات، وحاجات كتيرة جدا، مع الشغل اللي كان بيحصل كان فيه ظروف أسرية واستثنائية لكل حد".

وأضافت: "بس كلنا كان عندنا إيمان وقوة ومثابرة إن احنا فعلا نقدر نقدم لبلدنا الطرح اللي يفيد، والكلام اللي يتنفذ بإيمان إن ربنا أكبر من أي حاجة، وإنه هيقدر يعدي بينا".

ولم تتمالك وزيرة الهجرة نفسها وبكت أثناء تصفيق الحضور الحار لها، ودعت فريق وزارة الهجرة لمنصة المسرح لتكريمهم بسبب جهودهم لنجاح المؤتمر.

وكانت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، قد أعلنت في منشور عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تعرضها لمحنة شديدة بسبب اتهام نجلها في قضية قتل بالولايات المتحدة الأمريكية، قائلة: "أنا وأسرتي نتعرض لمحنة شديدة، وبنمر بوقت عصيب على أثر اتهام ابني بارتكاب جريمة قتل بالولايات المتحدة الأمريكية، هذا الاتهام منظور أمام محكمة أمريكية ولم يصدر به حكما قاطعا حتى الآن".