استشهاد قيادي بالسرايا متأثرا بإصابته خلال معركة سيف القدس

غزة/سما/

استشهد، مساء اليوم الأربعاء، القائد بسرايا القدس المجاهد ياسر المصري "أبو مصعب" قائد كتيبة في لواء الوسطى، متأثرا بإصابته في معركة سيف القدس العام الماضي.

و زفت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى علياء المجد والخلود أحد قادتها الميامين الذي ارتقى إلى العلا شهيداً بإذن الله تعالى متأثراً بجروح أصيب بها بقصف صهيوني استهدفه في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة خلال معركة سيف القدس.

وقالت سرايا القدس في بيانها العسكري أن الشهيد القائد ياسر عطية محمد المصري (41 عاماً)، قائد كتيبة دير البلح بلواء الوسطى في سرايا القدس، ارتقى إلى العلا شهيداً بإذن الله تعالى مساء اليوم الأربعاء 2 ذو القعدة 1443هــ، الموافق 1 حزيران – يونيو 2022م، متأثراً بجروح أصيب بها في قصف صهيوني استهدفه في مدينة دير البلح بالمحافظة الوسطى لقطاع غزة خلال معركة سيف القدس البطولية.

وأضافت: ليمضي شهيدنا إلى ربه بعد حياةٍ حافلةٍ بالعطاء والجهاد والتضحية والرباط في سبيل الله، نحسبه شهيداً ولا نزكي على الله أحداً.

وأكدت سرايا القدس على أن دماء الشهداء ستبقى سراجاً منيراً للمجاهدين نحو درب العزة والكرامة، درب القدس والأقصى المحرر، معاهدة إياهم بالمضي قدماً في نهج المقاومة حتى تحرير كامل فلسطين الحبيبة.





