  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

استشهاد قيادي بالسرايا متأثرا بإصابته خلال معركة سيف القدس

الأربعاء 01 يونيو 2022 07:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد قيادي بالسرايا متأثرا بإصابته خلال معركة سيف القدس



غزة/سما/

استشهد، مساء اليوم الأربعاء، القائد بسرايا القدس المجاهد ياسر المصري "أبو مصعب" قائد كتيبة في لواء الوسطى، متأثرا بإصابته في معركة سيف القدس العام الماضي.

و زفت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى علياء المجد والخلود أحد قادتها الميامين الذي ارتقى إلى العلا شهيداً بإذن الله تعالى متأثراً بجروح أصيب بها بقصف صهيوني استهدفه في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة خلال معركة سيف القدس.

وقالت سرايا القدس في بيانها العسكري أن الشهيد القائد ياسر عطية محمد المصري (41 عاماً)، قائد كتيبة دير البلح بلواء الوسطى في سرايا القدس، ارتقى إلى العلا شهيداً بإذن الله تعالى مساء اليوم الأربعاء 2 ذو القعدة 1443هــ، الموافق 1  حزيران – يونيو 2022م، متأثراً بجروح أصيب بها في قصف صهيوني استهدفه في مدينة دير البلح بالمحافظة الوسطى لقطاع غزة خلال معركة سيف القدس البطولية.

وأضافت: ليمضي شهيدنا إلى ربه بعد حياةٍ حافلةٍ بالعطاء والجهاد والتضحية والرباط في سبيل الله، نحسبه شهيداً ولا نزكي على الله أحداً.

وأكدت سرايا القدس على أن دماء الشهداء ستبقى سراجاً منيراً للمجاهدين نحو درب العزة والكرامة، درب القدس والأقصى المحرر، معاهدة إياهم بالمضي قدماً في نهج المقاومة حتى تحرير كامل فلسطين الحبيبة.



photo_2022-06-01_17-46-51

#سرايا القدس #الجهاد الاسلامي #الشهيد ياسر المصري

الأكثر قراءة اليوم

أسعار المحروقات في فلسطين لشهر 6/2022: ارتفاع أسعار البنزين والغاز

انخفاض في سعر صرف الدولار

صور: استشهاد شابة برصاص الاحتلال قرب مخيم العروب بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن

الرئيس يتلقى اتصالاً هاتفياً هاما من وزير الخارجية الأميركي

“أنا وديت ولادك الجنة”.. الجريمة التي هزت مصر.. صورة: أم تذبح أولادها الثلاثة وتحاول الانتحار

الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط مُسيّرة مصرية

يديعوت: اتصالات مع "الليكود" لتشكيل حكومة جديدة ..وليتسمان يستقيل من الكنيست

الأخبار الرئيسية

مصادر دبلوماسية: واشنطن بصدد تعيين مبعوث خاص للفلسطينيين

F160309FFF71-1

بعد تهديد الرئيس سحب الإعتراف بـ"إسرائيل"..مخاوف أمريكية من انفجار سياسي قبل زيارة بايدن للمنطقة

61490dd1423604637d2e548b

تفاصيل جديدة عن "رحلة الحرية": كيف تخفى الأسير أيهم كممجي ليلة كاملة والجنود قرب رأسه ؟

لجنة العمل الحكومي بغزة تتخذ عدّة قرارات مهمة خلال جلستها الأسبوعية

الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط مُسيّرة مصرية

الاتصالات الفلسطينية