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قيادي بحماس: غزة تعد العدة والمقاومة تدير المعركة كما تريدها وليس كما يريدها الاحتلال

الثلاثاء 31 مايو 2022 10:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
قيادي بحماس: غزة تعد العدة والمقاومة تدير المعركة كما تريدها وليس كما يريدها الاحتلال



غزة/سما/

أكد محمود مرداوي، رئيس الدائرة السياسية لحركة المقاومة الاسلامية (حماس) في الضفة الغربية، أن استراتيجية المقاومة الشاملة مستمرة، والتي ستؤول في النهاية الى تحقيق النصر.

وأشار مرداوي في تصريحات لقناة (الأقصى)، مساء اليوم الثلاثاء، إلى أن غزة تعد العدة وتفرض معادلات جديدة في الصراع مع الاحتلال الاسرائيلي، لافتا في الوقت ذاته إلى أن المقاومة تدير المعركة كما تريد وليس كما يريدها الاحتلال.

وقال: "سنبادر مع جموع شعبنا في مواجهة الاحتلال بالشكل الذي نراه في كل الساحات، ومطلوب من فلسطيني الـ48 الضغط على الاحتلال لحماية المسجد الأقصى والدفاع عنه".

#حماس #غزة #المقاومة #الاحتلال

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