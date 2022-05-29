دوري غزة الممتاز: فوز كبير "للزعيم" وتعادل أبيض بين الهلال و"الحوانين"

غزة/سما/

حقق فريق شباب رفح "الزعيم" فوزًا كبيرًا على حساب مضيفه شباب خانيونس "النشامى" بثلاثية نظيفة مساء الثلاثاء في إستاد خانيونس جنوب قطاع غزة، في اختتام منافسات الأسبوع 19 من دوري الدرجة الممتازة لكرة القدم بغزة.

وسجل أهداف "الزعيم" محمد السدودي، وجمعة الهمص، ومحمد النمس في الدقائق الثانية، و54، و81 على التوالي، ليرتفع رصيد الفريق إلى 36 نقطة في المركز الأول، والصدارة، وبقي رصيد "النشامى" 25 نقطة بالمركز السادس.

وحكم المباراة: الدولي سامح القصاص للساحة، وساعده محمود أبو حصيرة، ومروان خطاب للخطوط، وأمين عويص رابعًا.

بدوره، تعادل هلال غزة مع ضيفه بيت حانون الرياضي بدون أهداف في ملعب فلسطين بمدينة غزة، علمًا أن المباراة شهدت طرد مهاجم "الحوانين" عبد الرحمن وشاح ببطاقة حمراء مباشرة بالدقيقة 94.

وبهذه النتيجة، يرتفع رصيد "الحوانين" إلى 31 نقطة في المركز الرابع، ووصل رصيد الهلال إلى 18 نقطة بالمركز العاشر، وبفارق المواجهات المباشرة خلف شباب جباليا.

وحكم المباراة: الدولي محمد أبو شهلا للساحة، وساعده الدولي محمد خطاب، وعبد الرحمن زقوت للخطوط، وهاني مسمح رابعًا.

الدرجة الأولى

ولحساب مباريات ذات الجولة من الدرجة الأولى، تفوق خدمات جباليا على مضيفه الأقصى بهدف دون رد في ملعب الشهيد محمد الدرة وسط القطاع، أحرزه نضال لبد في الدقيقة 48.

وبذلك، يرتفع رصيد خدمات جباليا إلى 17 نقطة في المركز 11، وقبل الأخير، وتوقف رصيد الأقصى عند 19 نقطة بالمركز التاسع.

مباراة الأربعاء

وتختتم مباريات الأسبوع في الدرجة الأولى الأربعاء بلقاء خدمات النصيرات مع المجمع الإسلامي في ملعب الشهيد محمد الدرة وسط القطاع.