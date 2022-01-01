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مي القاضي تعلن فسخ خطوبتها: مفيش نصيب

الثلاثاء 31 مايو 2022 01:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
مي القاضي تعلن فسخ خطوبتها: مفيش نصيب



وكالات / سما /

أعلنت الفنانة الشابة مي القاضي فسخ خطبتها بعد 3 شهور ونصف فقط، وأكدت أن سبب عدم استكمال مشروع الزواج هو مجرد "قسمة ونصيب"، دون التطرق لأي أزمات نشبت بينها وبين خطيبها.

مي القاضي أعلنت فسخ خطوبتها بمنشور بخاصية الاستوري عبر حسابها الرسمي على موقع انستغرام، حيث علقت قائلة: "الحمد لله مفيش نصيب".

وكانت مي أعلنت خطوبتها من رجل الأعمال محمود الروبي من 3 أشهر ونصف الشهر فقط في أجواء عائلية.

يذكر أن الفنانة مي القاضي يعرض لها حاليا مسلسل "البيت بيتي"، بطولة كريم محمود عبدالعزيز، مصطفى خاطر، ميرنا جميل، محمد محمود عبدالعزيز، والعمل من تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، وإخراج خالد مرعي.

 

 

 

 
#مي القاضي #الزواج #محمود الروبي #خطوبة #قسمة ونصيب

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