7 لاعبين يغيبون عن لقاء "النشامى" و"الزعيم"

غزة / سما /

تشهد مباراة فريقي شباب خانيونس وشباب رفح اليوم الثلاثاء, غياب مؤثرة في صفوف الطرفين, ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر من دوري الدرجة الممتازة.



ويغيب عن اللقاء, الذي يجري على ملعب خانيونس البلدي جنوب القطاع, 7 لاعبين من صفوف الفريقين, لأسباب مختلفة.



وعلى صعيد شباب خانيونس, فإنه يفتقد لكل من عمر أبو عبيدة, وهيثم أبو عودة, ورأفت البردويل.



أما شباب رفح, فلن يلعب معه في المباراة كل من محمد أبو هاشم, ورأفت القن, وأحمد صباح, وعبد الله عبيد.



يشار إلى أن شباب خانيونس يحتل المركز السادس في الممتازة برصيد 25 نقطة, بينما يتواجد شباب رفح ثالثا بـ33 نقطة.