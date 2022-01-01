  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

7 لاعبين يغيبون عن لقاء "النشامى" و"الزعيم"

الثلاثاء 31 مايو 2022 01:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
7 لاعبين يغيبون عن لقاء "النشامى" و"الزعيم"



غزة / سما /

تشهد مباراة فريقي شباب خانيونس وشباب رفح اليوم الثلاثاء, غياب مؤثرة في صفوف الطرفين, ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر من دوري الدرجة الممتازة.

ويغيب عن اللقاء, الذي يجري على ملعب خانيونس البلدي جنوب القطاع, 7 لاعبين من صفوف الفريقين, لأسباب مختلفة.

وعلى صعيد شباب خانيونس, فإنه يفتقد لكل من عمر أبو عبيدة, وهيثم أبو عودة, ورأفت البردويل.

أما شباب رفح, فلن يلعب معه في المباراة كل من محمد أبو هاشم, ورأفت القن, وأحمد صباح, وعبد الله عبيد.

يشار إلى أن شباب خانيونس يحتل المركز السادس في الممتازة برصيد 25 نقطة, بينما يتواجد شباب رفح ثالثا بـ33 نقطة.

#الزعيم #النشامى #شباب خانيونس #شباب رفح

الأكثر قراءة اليوم

اسرائيل تعزز دفاعاتها الجوية تحسبا من انتقام ايراني وشيك

لماذا نعتقد بان معركة سيف القدس رقم 2 باتت حتمية؟!

تل ابيب تطالب 100 اسرائيلي متواجدين في تركيا بمغادرتها فورا

القدس مقرها..سورينام تعلن عن فتح سفارة لها في إسرائيل في المستقبل القريب

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

نتائج صادمة حول المدخنين في فلسطين

لأول مرة .. إدارة بايدن تلغي تأشيرة لحاخام يهودي إسرائيلي

الأخبار الرئيسية

جيش الاحتلال يقرر الإبقاء على حالة التأهب على حدود قطاع غزة

لازاريني : لا احد يستطيع ان يغير في تفويض الاونروا الا الجمعية العامة وبرامجها باقية ومستمرة

هل يقدم اشتية استقالته للرئيس وما هي الأسماء البديلة المطروحة ؟

لهذا السبب.. رجال أعمال إسرائيليون يتوجهون للسعودية بطائرة خاصة تقلع من تل أبيب

مقتل شاب من غزة أثناء قتاله مع "داعش" في سيناء

الاتصالات الفلسطينية