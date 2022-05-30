اليويفا يشرح سبب إلغاء هدف بنزيما في نهائي دوري الأبطال

وكالات / سما /

أثار هدف كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الملغي في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول جدلاً واسعاً في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ويرى الكثيرين أن الحكم اتخذ القرار الخاطئ بإلغاء الهدف بداعي التسلل.

وأحرز ريال مدريد هدفاً في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول بأقدام كريم بنزيما، لكن حكم الفيديو طلب من الحكم الرئيسي إلغاء الهدف، بحجة أن المهاجم الفرنسي كان متسللاً لحظة وصول فيديريكو فالفيردي للكرة. الخبر السار للنادي الملكي أن هذا القرار لم يؤثر على تتويج الفريق بلقب دوري الأبطال في نهاية المطاف.

ونشرت صحيفة ماركا الإسبانية تقريراً تستعرض خلاله تفسير الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) للقطة التي أثارت الكثير من الجدل، وتوضيح لقرار حكم اللقاء باعتبار كريم بنزيما متسللاً.

وأسردت لجنة الحكام التابعة لليويفا 3 نقاط رئيسية لصحيفة ماركا الإسبانية لتوضيح السبب الذي دفع الحكم لإلغاء هدف كريم بنزيما، رغم أن هناك الكثير من الكلام حول اللقطة، لأن الكرة عادت لمهاجم ريال مدريد من أقدام فابينيو، وليس من فالفيردي.

** (الفارق بين اللمس واللعب) .. وبحسب اليويفا، ما جعل الحكم يتخذ هذا القرار هو الفارق الكبير بين مفهومي (لمس) الكرة (ولعب). فيكفي المهاجم أن يلمس الكرة لاعتبار اللقطة تسللاً، أما بالنسبة للمدافع، فاللمس وحده لا يكفي، ويجب أن يكون هناك محاولة للعب كرة جديدة تماماً.

** اليويفا يريد توضيح هذه النقطة للجماهير ووسائل الإعلام للمستقبل. وهي أن المدافع يجب أن يلمس الكرة ويلعبها بشكل كامل لاتجاه مختلف. بينما الحكم اعتبر أن ارتداد الكرة من أقدام فابينيو بعد لمسة فالفيردي ما هو إلا محاولة من النجم البرازيلي لمنع وصول الكرة لكريم بنزيما، وبالتالي لم يكن لديه نية لعب الكرة. ولهذا تم اعتبار اللقطة تسللاً، حتى وإن كانت لمسة فابينيو جاءت بعد لمسة أخرى من كوناتي.

** ويعتقد اليويفا أن تأخر الحكم باتخاذ القرار لمدة 3 دقائق هو من جعل البعض يشكك بصحة القرار. لكنه يرى أن هذا الوقت كان ضرورياً للتأكد من اللقطة التي لم تكن واضحة بالقدر الكافي. وتم الإشارة إلى الهدف الذي سجله كيليان مبابي في نهائي دوري الأمم على منتخب إسبانيا، عندما كان يقف المهاجم الفرنسي في موقف تسلل، ورغم ذلك تم احتساب الهدف.

وأوضح اليويفا أن قرار الحكم حينها لم يكن صحيحاً، لأن إيريك جارسيا مدافع إسبانيا حاول إبعاد الكرة عن كيليان مبابي، ولم يكن يحاول لعب الكرة لبناء هجمة جديدة. ولهذا السبب قام حكم مباراة ريال مدريد وليفربول بأخذ كامل وقته لكي يتأكد من اللقطة ولا يرتكب نفس الخطأ.