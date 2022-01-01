إدراجهما على لائحة “الإرهاب" .. لابيد يهاجم متطرفين هتفوا بشعارات مسيئة للعرب

القدس المحتلة / سما /

أكد وزير الجيش الإسرائيلي الإثنين أن بلاده تدرس إدراج جماعتين يمينيتين متطرفتين على لائحة “المنظمات الإرهابية” بسبب تحريضهما على الكراهية ضد العرب، ويأتي ذلك غداة مسيرة في القدس تخللتها شعارات عنيفة ضد العرب.

وشارك الأحد عشرات آلاف الإسرائيليين (70 ألفا بحسب الشرطة) في “مسيرة الأعلام” في ذكرى “توحيد القدس” عبر احتلال القدس الشرقية خلال حرب العام 1967. وقد ضمت إسرائيل القدس الشرقية في 1980 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

وخلال المسيرة التي تعد تظاهرة استفزازية للفلسطينيين الذين يتطلعون إلى جعل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية، هتف أعضاء في جماعتي “لافاميليا” و”ليهافا” اليمينيتين المتطرفتين “الموت للعرب”.

من جهته ندد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ، بالشعارات العنصرية ووجه أصابع الاتهام إلى منظمة “لافاميليا”.

بدوره وصف وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد الجماعتين اليمينيتين المتطرفين بأنهما “غير جديرتين بحمل العلم الإسرائيلي”.

أما وزير الجيش بيني غانتس فاعتبر أن على البلاد أن تدرس إدراج الجماعتين على قائمة “المنظمات الإرهابية”.

وقال غانتس “أعتقد أن الوقت قد حان لدراسة (إمكانية) تصنيف مجموعات مثل لافاميليا وليهافا منظمات إرهابية وأعلم أن المسألة طرحت على قوات الأمن”.

وأضاف خلال لقاء مع نواب من حزبه “أبيض أزرق” الوسطي “أثق برؤساء الأجهزة الأمنية في البلاد من أجل دراسة هذا الملف بأفضل طريقة ممكنة”.

و”لافاميليا” مجموعة من مشجعي نادي “بيتار القدس” لكرة القدم وتعرف باستعمالها العنف وتهجمها على العرب، أما “ليهافا” فهي منظمة تناهض الاختلاط مع العرب وتنهل من تعاليم الحاخام المتطرف الراحل مئير كاهانا.

وأسس كاهانا حزب “كاخ” المعادي للعرب الذي صُنّف “إرهابيا” في إسرائيل بعد مقتل 29 فلسطينيا في الخليل في الضفة الغربية المحتلة عام 1994 على يد أحد أتباعه

من جهته هاجم وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، متطرفين يمينيين إسرائيليين، هتفوا بشعارات مسيئة للعرب والنبي محمد، والصحفية شيرين أبو عاقلة، خلال مسيرة الأعلام بالقدس الشرقية، الأحد.

وقال لابيد في تغريدة على تويتر: “لقد شوّه المتطرفون مسيرة العَلَم أمس. ليس هذا هو الشكل الذي يجب أن يبدو عليه موكب العَلَم في يوم القدس”.

وأضافت: “ليس الشتائم والعنف من لا فاميليا، ولا العنصرية الصارخة والقبيحة لمنظمة لاهافا”.

و”لا فاميليا” و”لاهافا” جماعتان يمينيتان إسرائيليتان، متطرفتان، تنشطان بالقدس تحديدا، ضد المواطنين الفلسطينيين.

وأطلق أنصار المنظمتين خلال المسيرة، شعارات “الموت للعرب” و”محمد مات” و”الموت لشيرين”، في إشارة الى الصحفية شيرين أبو عاقلة التي قُتلت برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية في 11 مايو/أيار الجاري، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

كما هتف المتطرفون الإسرائيليون خلال المسيرة: “الحرق لشعفاط”، وهي بلدة في شمالي القدس و”لتحرق قريتهم”.

وقال لابيد: “بدلًا من أن يكون يوم فرح، يحاولون تحويله إلى يوم كراهية. القدس تستحق أكثر”.

وأضاف: “العَلم الإسرائيلي ليس لهم. لا يمكنهم أن يسلبونا الصهيونية وحب الوطن”.

ويتبع أعضاء المنظمتين، لليمين الإسرائيلي المتطرف.

وفي ذات السياق، وصف وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومر بارليف لإذاعة الجيش الإسرائيلي، الإثنين المتطرفين، بقوله إنهم “حفنة، لكن حفنة صعبة؛ لقد طلبت حتى قبل أن أصبح وزيرًا دراسة إمكانية اخراج لا فاميليا عن القانون”.

ووجّه الاتحاد الأوروبي انتقادات حادة للشعارات العنصرية التي أُطلقت خلال المسيرة، التي تصادفت مع ذكرى احتلال إسرائيل للقدس الشرقية عام 1967، وفق التقويم العبري.

وقال مكتب الاتحاد الأوروبي في القدس في تغريدة على تويتر: “منزعجون من أعمال العنف التي ظهرت في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة في مسيرة العَلم، وما حولها؛ مروّع أن نرى المشاركين ينخرطون في هتافات عنصرية وانتهاكات جسدية ضد الفلسطينيين”.

وتخلل المسيرة التي مرت من باب العامود والبلدة القديمة، اعتداءات واسعة على المواطنين الفلسطينيين.