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لأول مرة .. إدارة بايدن تلغي تأشيرة لحاخام يهودي إسرائيلي

الثلاثاء 31 مايو 2022 08:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لأول مرة .. إدارة بايدن تلغي تأشيرة لحاخام يهودي إسرائيلي



القدس المحتلة / سما /

ألغت الولايات المتحدة، مساء الإثنين، تأشيرة دخول حاخام إسرائيلي أمريكا.

وأفادت صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية، أن السفارة الأمريكية في إسرائيل أبلغت حاخام صفد شموئيل الياهو بإلغاء تأشيرته لدخول الولايات المتحدة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن السفارة الأمريكية رفضت تقديم معلومات بشأن سبب التنحية.

وقدر مسؤولون حكوميون في إسرائيل أن هذا قد يكون على صلة بتصريحات الحاخام إلياهو السابقة تجاه فلسطيني 48، بما في ذلك الدعوة إلى عدم تأجير شقق للعرب. وفق الصحيفة.

ويعد الحاخام الياهو من أبرز الحاخامات نشاطا في المجتمع الديني القومي.

وصرح سابقًا الحاخام إلياهو قائلًا: إن “اليهود في الشتات ليس لديهم مستقبل” وبالتالي يجب أن يهاجروا إلى إسرائيل، مشيرًا إلى أنه، في بضع عقود لن تكون هناك إصلاحات في العالم بسبب مشكلة الاستيعاب. حسب قوله.

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