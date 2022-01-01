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الاحتلال بشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة واشتباكات عنيفة مع المقاومة في جنين ومخيمها

الثلاثاء 31 مايو 2022 07:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال بشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة واشتباكات عنيفة مع المقاومة في جنين ومخيمها



رام الله/سما/

شن جيش الاحتلال حملة مداهمات ومواجهات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية فيما شهد مخيم جنين اشتباكات واسعة مع المقاومة الفلسطينية والقاء عبوات ناسفة على جنود الاحتلال. 

واعتقل جنود الاحتلال اكثر من ٨ شبان بينهم شاب اطلق جنود الاحتلال النار عليه قرب مدينة الخليل

والمعتقلون هم:- 

١. محمد حافظ دريدي- بيت ليد شرق طولكرم

٢. المحرر مصطفى بني عودة- طمون جنوب طوباس

٣. المحرر يحيى مقبول- نابلس

٤. أحمد مطير- مخيم قلنديا شمال القدس

٥. هاني زايد الهوارين- الخليل (تم اعتقاله على حاجز الكونتينر شرق بيت لحم)

٦. المحرر نسيم البرغوثي- بيت ريما غرب رام الله

٧. علاء سرحان- جفنا شمال رام الله

٨. المصاب عبد الرحمن يوسف الدراويش- دورا جنوب الخليل

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