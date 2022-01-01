الاحتلال يخطر بهدم منازل عوائل منفذي عملية "إلعاد" قرب تل أبيب

القدس المحتلة / سما /

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، أنه سلم إخطارًا لعائلة الأسير أسعد الرفاعي، ينذر بنيته هدم منزل العائلة، فيما سيتم خلال الأيام المقبلة تسليم آخر لعائلة الأسير صبحي صبيحات "شقيرات"، وكلاهما من سكان قرية رمانة في جنين.

وبحسب ناطق عسكري إسرائيلي، فإنه الإخطارات تشمل السماح للعائلتين بتقديم التماس ضد القرار أمام المحاكم الإسرائيلية في غضون 72 ساعة.

وتتهم قوات الاحتلال، الرفاعي وصبيحات بتنفيذ عملية "إلعاد" التي وقعت منذ عدة أسابيع، وأدت لمقتل 3 إسرائيليين وإصابة 4 آخرين.

ويستخدم جيش الاحتلالل سياسة العقاب الجماعي بحق عائلات منفذي العمليات.