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الرئيس يستقبل وفدا قطريا من الإدارة العليا لشركة مجموعة أوريدو للاتصالات

الإثنين 30 مايو 2022 07:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يستقبل وفدا قطريا من الإدارة العليا لشركة مجموعة أوريدو للاتصالات



رام الله/سما/

استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الإثنين، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وفدا قطريا من الإدارة العليا لشركة مجموعة أوريدو للاتصالات برئاسة الشيخ محمد بن عبد الله محمد العبد الرحمن آل ثاني.

وقدم الوفد، لسيادته، شرحا حول البرامج الاستثمارية للشركة في فلسطين، والتي تهدف لتقديم خدمات جديدة متطورة للسوق الفلسطيني.

وفي هذا الإطار، قدم أعضاء الوفد الشكر لوزارة الاتصالات الفلسطينية على الدعم الذي تقدمه في خدمة هذا القطاع، ولصندوق الاستثمار الفلسطيني الشريك الرئيسي لمجموعة أوريدو في فلسطين، معربين عن سعادتهم بوجودهم في فلسطين، والتزامهم بالمزيد من الاستثمارات والخدمات في خدمة الأهل في فلسطين.

من جانبه، رحب الرئيس محمود عباس بالوفد القطري الضيف، مثمنا جهودهم والتزامهم بمزيد من الاستثمارات والخدمات في فلسطين.

وأكد سيادته عمق العلاقات الفلسطينية- القطرية، محملا الوفد تحياته لصاحب السمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد، والحكومة والشعب القطري الشقيق.

وحضر اللقاء، من الجانب القطري الرئيس التنفيذي الإقليمي للمجموعة أحمد عبد العزيز أحمد عبد الله النعمة، والرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والتنظيمية والحوكمة الشيخ علي بن جبر محمد جبر آل ثاني، ومدير مكتب الرئيس التنفيذي سعود عبد الرحمن العبيدان.

ومن الجانب الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى، ونائب رئيس الوزراء، وزير الإعلام نبيل أبو ردينة، والمستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة مجدي الخالدي، ورئيس مجلس إدارة أوريدو في فلسطين محمد أبو رمضان، والرئيس التنفيذي لشركة اوريدو فلسطين ضرغام مرعي.

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