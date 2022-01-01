  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يعتقل 9 شبان ويفرض إجراءات مشددة في باب العامود ويقتحم العيسوية

الإثنين 30 مايو 2022 04:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل 9 شبان ويفرض إجراءات مشددة في باب العامود ويقتحم العيسوية



رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، حملة اعتقالات واسعة في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت 9 شبان من منطقة باب العامود، وفرضت إجراءات مشددة وتفتيشا على كل من يمر من المنطقة.

يشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت أمس 50 مواطنا على الأقل، بينهم نساء وأطفال، من محيط منطقة باب العامود ومن داخل أحياء البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك، وفق ما أفاد به نادي الأسير.

في غضون ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال قرية العيسوية شرق القدس المحتلة، برفقة كلاب بوليسية وداهمت متجرا هناك.

الأكثر قراءة اليوم

كان 11: "صمت مطبق" من كتائب القسام على "مسيرة الأعلام"

لماذ فضلت المقاومة التروّي ولماذا تحفظ الجهاد على عدم الرد؟

ماذا أبلغت فصائل المقاومة الوسيط المصري بعد ما حدث بالأمس في الأقصى؟

"مسيرة الأعلام"..هل نجحت المقاومة في إدارة المعركة مع الاحتلال ؟

انطلاق "مسيرة الأعلام" بمشاركة المتطرف بن غفير وبينيت يصدر تعليماته (شاهد)

صحيفة إسرائيلية: إدارة بايدن تراجعت عن فكرة إعادة فتح القنصلية للفلسطينيين وهذا ما سيحدث ..

هنية يرفض إعطاء ضمانات لرد الفعل ويؤكد أن ما جرى في القدس والأقصى "لن يُغتفر"

الأخبار الرئيسية

اسرائيل تعزز دفاعاتها الجوية تحسبا من انتقام ايراني وشيك

القدس مقرها..سورينام تعلن عن فتح سفارة لها في إسرائيل في المستقبل القريب

وزير الخارجية الاسرائيلي يكشف ما يجري في الكواليس حول التطبيع مع السعودية ..

جنرال اسرائيلي حول مسيرة الأعلام : سيادة إسرائيل ستتحقق باحتلال “جبل الهيكل” ورفع علمها بالأقصى

اشتية: ما جرى في القدس تحول كبير وخطير في حلقة الصراع واسرائيل تجاوزت كل الخطوط الحمراء

الاتصالات الفلسطينية