تركيا تطالب "إسرائيل" بالحفاظ على الوضع الراهن في القدس

أنقرة/سما/

طالبت الخارجية التركية، مساء اليوم الأحد،" إسرائيل" بالحفاظ على الوضع الراهن في مدينة القدس.



وتابع بيان للخارجية، نشرته وكالة الأناضول التركية، أن اقتحام عضو الكنيست إيتمار بن غفير ومتطرفين للمسجد الأقصى في حماية الشرطة "انتهاك صارخ للوضع القائم في المسجد الأقصى".



واقتحم الآلاف من المستوطنين، صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشددة من قوات "الاحتلال" الإسرائيلية، بهدف تأمين دخولهم وحمايتهم.

وفور اقتحام أول مجموعة من المستوطنين لباحات المسجد الأقصى، تصدى لهم المرابطون والمرابطات الفلسطينيون وسط "تكبيراتهم"، وشعارات منها "بالروح، بالدم، نفديك يا أقصى".



من جانبها، أغلقت الشرطة الإسرائيلية أبواب المصلى القبلي، ومنعت المعتكفين بداخله من الخروج. فيما احتشد المئات من الفلسطينيين منذ ساعات الفجر الأولى، اليوم، داخل المسجد الأقصى، بعدما أدوا صلاة الفجر بداخله وأقاموا صلاة الضحى رغم التضييقات الإسرائيلية المتكررة بحقهم، وحرمان العديد منهم الدخول إليه ما اضطرهم لأداء الصلاة عند أبوابه.

