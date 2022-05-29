  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

تركيا تطالب "إسرائيل" بالحفاظ على الوضع الراهن في القدس

الإثنين 30 مايو 2022 02:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تركيا تطالب "إسرائيل" بالحفاظ على الوضع الراهن في القدس



أنقرة/سما/

طالبت الخارجية التركية، مساء اليوم الأحد،" إسرائيل" بالحفاظ على الوضع الراهن في مدينة القدس.


وتابع بيان للخارجية، نشرته وكالة الأناضول التركية، أن اقتحام عضو الكنيست إيتمار بن غفير ومتطرفين للمسجد الأقصى في حماية الشرطة "انتهاك صارخ للوضع القائم في المسجد الأقصى".


واقتحم الآلاف من المستوطنين، صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشددة من قوات "الاحتلال" الإسرائيلية، بهدف تأمين دخولهم وحمايتهم.
وفور اقتحام أول مجموعة من المستوطنين لباحات المسجد الأقصى، تصدى لهم المرابطون والمرابطات الفلسطينيون وسط "تكبيراتهم"، وشعارات منها "بالروح، بالدم، نفديك يا أقصى".


من جانبها، أغلقت الشرطة الإسرائيلية أبواب المصلى القبلي، ومنعت المعتكفين بداخله من الخروج. فيما احتشد المئات من الفلسطينيين منذ ساعات الفجر الأولى، اليوم، داخل المسجد الأقصى، بعدما أدوا صلاة الفجر بداخله وأقاموا صلاة الضحى رغم التضييقات الإسرائيلية المتكررة بحقهم، وحرمان العديد منهم الدخول إليه ما اضطرهم لأداء الصلاة عند أبوابه.
 

#تركيا #اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

انطلاق "مسيرة الأعلام" بمشاركة المتطرف بن غفير وبينيت يصدر تعليماته (شاهد)

خطوة باتجاه التطبيع .. إسرائيل تدرس الموافقة على طلب سعودي

هرتسوغ: نحن جاهزون لأي سيناريو..وغانتس: سنرد بقوة اذا لزم الأمر وهذا ما طالب به بن غفير

حماس تعقب على اقتحام المسجد الأقصى قُبيل "مسيرة الأعلام"

أسعار صرف العملات

لهذا السبب .. واشنطن تحث "إسرائيل" على عدم إقامة علاقات مع السودان

علم فلسطين يرفرف في سماء باب العامود (شاهد)

الأخبار الرئيسية

"مسيرة الأعلام"..هل نجحت المقاومة في إدارة المعركة مع الاحتلال ؟

هنية يرفض إعطاء ضمانات لرد الفعل ويؤكد أن ما جرى في القدس والأقصى "لن يُغتفر"

كان 11: "صمت مطبق" من كتائب القسام على "مسيرة الأعلام"

الإعلام العبري: جهود مصر وقطر منعت التصعيد..أحداث الأقصى ستزيد من العمليات في الضفة

20220529113818reup-2022-05-29t113632z_1425036935_rc2ygu9hu8t4_rtrmadp_3_israel-palestinians-jerusalem-730x438

الفلسطينيون يرسون معادلة جديدة مع الاحتلال: "الرّد بحجم الفعل"

الاتصالات الفلسطينية