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ريال مدريد بطلاً لدوري أبطال أوروبا للمرة 14 في تاريخه

الأحد 29 مايو 2022 12:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ريال مدريد بطلاً لدوري أبطال أوروبا للمرة 14 في تاريخه



باريس/سما/

توج فريق ريال مدريد بلقب بطل دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، على حساب ليفربول إثر فوزه عليه بهدف وحيد، في المباراة النهائية التي جرت بينهما يوم السبت، على ملعب "فرنسا" الدولي.

ويدين فريق ريال مدريد بالفضل في انتصاره لجناحه البرازيلي فينيسيوس جونيور، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد "الذهبي" له، بحلول الدقيقة 59 من زمن اللقاء، على ملعب "Stade de France".


وأحرز ريال مدريد لقب دوري الأبطال للمرة الـ14 في تاريخه، وابتعد في صدارة الأكثر تتويجا بالبطولة الأوروبية المرموقة "التشامبيونز ليغ"، بفارق 7 ألقاب عن نادي ميلان الإيطالي.

بينما توقف رصيد فريق ليفربول عند 6 ألقاب في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ويتقاسم المركز الثالث مع بايرن ميونخ الألماني.

#باريس #ريال مدريد #ليفربول

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