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"الجهاد": هذا العام ستزيد حسرة "إسرائيل" والمستوطنين أكثر من العام الماضي

السبت 28 مايو 2022 10:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الجهاد": هذا العام ستزيد حسرة "إسرائيل" والمستوطنين أكثر من العام الماضي



غزة/سما/

قال رئيس الدائرة السياسية لحركة الجهاد الإسلامي د. محمد الهندي، اليوم السبت، إن هذا العام ستزيد حسرة "إسرائيل والمستوطنين أكثر من العام الماضي

وأضاف د. الهندي في لقاء عبر الميادين، أن الاحتلال يستهين بتهديدات المقاومة وهذه الاستهانة أصبحت حسرة عليه

وأكدد. الهندي، أن الشعب الفلسطيني سيواجه كل إجراءات ومخططات الاحتلال، مضيفًا "هذا العام سيكون على أعلى مستوى وهناك دعوات لرفع الأعلام الفلسطينية ومواجهات في الداخل المحتل".

وتابع "شعبنا الفلسطيني موحد ضد المسيرة واقتحامات الأقصى على اعتبار أن القدس هي العنوان و العصب الحساس.

#الجهاد الاسلامي #اسرائيل

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