هنية: لدينا ثلاثية متأهبة للتعامل مع "مسيرة الأعلام" ومستعدون للسيناريوهات كافة

غزة/سما/

قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، مساء اليوم السبت، إن أمام حركته خيارات عديدة لمواجهة مسيرة الأعلام ومحاولات تدنيس المسجد الأقصى.

وأضاف هنية في تصريح صحفي له، لدينا ثلاثية متأهبة للتعامل مع تطورات الموقف غدًا (الأمة والشعب والمقاومة) وجاهزون لكل السيناريوهات، ونعتبر أن رأس الحربة هم أهلنا في القدس الذين لم يترددوا يومًا في الدفاع عن الأقصى والضفة وال48 امتداد شعبي وميداني مفتوح على كل المستويات، وستظل غزة الدرع والسيف.

وتابع: نحن نتعامل مع احتلال طال زمانه وحان زواله والفعل المقاوم انطلق مبكرًا وما زال لتحقيق الحرية والعودة وإعلان القدس عاصمة لكل فلسطين بل ومهوى قلوب الأمة جمعاء.

وختم: يريد الاحتلال أن يجعل من مسيرة الأعلام محطةً لتخطي منجزات معركة “سيف القدس” وتجاوز البيئة التي أعقبت هذه المعركة، ولكنا نقول بوضوح إن عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء، والمسجد الاقصى حق لنا وملك أيدينا.