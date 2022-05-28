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إصابة 30 مواطناً بمواجهات مع الاحتلال في حوارة وكفر قدوم

السبت 28 مايو 2022 07:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة 30 مواطناً بمواجهات مع الاحتلال في حوارة وكفر قدوم



قلقيلية/نابلس/سما/

 أصيب 30 مواطناً بمواجهلت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، في بلدتي حوارة جنوب نابلس، وكفرقدوم شرق قلقيلية.

وأفادت مصادر صحفية، بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل بالدموع، والرصاص المغلف بالمطاط، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق والرصاص المطاطي.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن مستوطني " يتسهار" هاجموا اطراف بلدة حوارة قرب منطقة الخلة ومنتزه الكنتري.

وأضاف أن مواجهات دارت بين الشبان وقوات الاحتلال، التي كانت تحرس المستوطنين، ما أدى إلى إصابة شاب على الاقل بالرصاص المطاطي بالرأس، والعشرات بحالات اختناق.

#اصابات #حوارة #كفر قدوم

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