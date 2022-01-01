خالدة جرار :"مسيرة الأعلام" ستمثل منعطفًا خطيرًا ومهمًّا في مسار القضية الفلسطينية

رام الله/سما/

أكدت القيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين النائب خالدة جرار، أن مسيرات الأعلام المزمع تنظيمها من الجماعات الاستيطانية المتطرفة في القدس، ستمثل منعطفًا خطيرًا ومهمًّا في مسار القضية الفلسطينية.

وقالت جرار في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إن: “الهدف من هذه المسيرات هو الإدعاء الإسرائيلي بالسيطرة على مدينة القدس، وفرض الشروط الإسرائيلية على أبناء الشعب الفلسطيني”.

وأضافت: “هذه المسيرات تجابه بمواقف شعبية ووطنية رافضة لها، مشددةً أن الشعب الفلسطيني لن يقبل هذا الاستفزاز”.

وأشارت جرار إلى حالةِ ترقبٍ لدى الفلسطينيين، الذي سيفرضون معادلتهم سواء على المستوى الشعبي أو المقاوم.