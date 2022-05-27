استطلاع رأي يرجح انهيار حكومة بينيت وعودة نتنياهو مجددا

القدس المحتلة / سما /

أظهر استطلاع جديد للرأي، نُشر مساء الجمعة، أن معظم الإسرائيليين يعتقدون أن حكومة بينيت ستنهار في غضون ستة أشهر، وأن المزيد من الإسرائيليين يدعمون نتنياهو لمنصب رئيس الحكومة الاسرائيلية أكثر من أي مرشح آخر.

وجاء في استطلاع الرأي الذي أجرته القناة 12 العبرية، أن الكثير من الإسرائيليين باتوا يدعمون نتنياهو لمنصب رئيس الحكومة.

ووفقاً للاستطلاع فإنه في حال أجريت انتخابات اليوم، فستفوز كتلة نتنياهو المعارضة بـ 59 مقعدًا، أي أقل من الأغلبية في الكنيست المكون من 120 مقعدا.

وأضاف، سيتم تقليص الأحزاب في الائتلاف الحاكم بزعامة رئيس الوزراء نفتالي بينيت إلى 55 مقعدا، في حين يُعتقد أن القائمة المشتركة ستحتفظ بستة مقاعد.