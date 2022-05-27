  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

استطلاع رأي يرجح انهيار حكومة بينيت وعودة نتنياهو مجددا

السبت 28 مايو 2022 12:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
استطلاع رأي يرجح انهيار حكومة بينيت وعودة نتنياهو مجددا



القدس المحتلة / سما /

أظهر استطلاع جديد للرأي، نُشر مساء الجمعة، أن معظم الإسرائيليين يعتقدون أن حكومة بينيت ستنهار في غضون ستة أشهر، وأن المزيد من الإسرائيليين يدعمون نتنياهو لمنصب رئيس الحكومة الاسرائيلية أكثر من أي مرشح آخر.

وجاء في استطلاع الرأي الذي أجرته القناة 12 العبرية، أن الكثير من الإسرائيليين باتوا يدعمون نتنياهو لمنصب رئيس الحكومة.

ووفقاً للاستطلاع فإنه في حال أجريت انتخابات اليوم، فستفوز كتلة نتنياهو المعارضة بـ 59 مقعدًا، أي أقل من الأغلبية في الكنيست المكون من 120 مقعدا.

وأضاف، سيتم تقليص الأحزاب في الائتلاف الحاكم بزعامة رئيس الوزراء نفتالي بينيت إلى 55 مقعدا، في حين يُعتقد أن القائمة المشتركة ستحتفظ بستة مقاعد.

#حكومة بينيت #نتنياهو

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو: "ما خفي أعظم" يكشف معلومات لأول مرة ولقطات حصرية عن معركة سيف القدس

“شابّة اسرائيلية” تفضح أسرار النائب الإسرائيلي المتطرف “بن غفير” وتثير غضبه ..

يديعوت: قرار بمنع إنزال الأعلام الفلسطينية المضادة لمسيرة المستوطنين بالقدس يوم الاحد

صورة: كتائب القسام تكشف عن محاولة خطف جنود إسرائيليين خلال معركة "سيف القدس"

بينيت: مسيرة الأعلام ستجري وفق مسارها المخطط لها..وغانتس: حماس لن تهدد سيادتنا

وفاة والد الملكة رانيا العبد الله

العوض: الفصائل في غزة ليست في موقع لتوجه تعليمات لشعبنا والمطلوب التكامل وليس الأوامر

الأخبار الرئيسية

جبر القيق

محكمة الاستئناف العسكرية تصدر أحكامها بقضية مقتل المواطن القيق ... اليك التفاصيل

81 عضو كونغرس أميركي يوجّهون رسالة إلى بلينكن بشأن تهجير الفلسطينيين في مسافر يطا

مسيرة الأعلام

صحيفة عبرية: هذا ما تعنيه "مسيرة الأعلام" لبينيت وحكومته

photo_2022-05-27_21-31-28

من هو محمد السنوار الذي ظهر في برنامج "ما خفي أعظم" ؟

حماس والشعبية: المقاومة جاهزة للرد اذا حاول الاحتلال المساس بالأقصى

الاتصالات الفلسطينية