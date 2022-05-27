جيش الاحتلال يمنع الجنود البدو من اصطحاب أسلحتهم إلى منازلهم

القدس المحتلة / سما /

كشفت هيئة البث الاسرائيلي "كان"، نقلا عن لسان جنود من العرب البدو يخدمون في جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه يحظر عليهم اصطحاب أسلحتهم لمنازلهم.

وذلك رغم أوامر قيادات في الجيش بإتاحة ذلك لا سيما بعد العمليات الأخيرة، لكن وبحسب ما جاء فان الأوامر هذه لم تشمل الجنود البدو.

وأثار ذلك غضب وحفيظة جنود بدو الذين عبروا عن امتعاضهم الشديد ازاء هذا المنع قائلين إن "المنظومة لا تثق به".

وتابعوا: "اذا كانوا يثقون بنا في ساحة المعركة ويمنحونا السلاح في المعسكرات، وإذا كنا نخرج مرات كثيرة أولًا للميدان مشكلين خطرا على حياتنا وننقذ أرواحا، فلما يمنع علينا من العودة بالسلاح الى منازلنا؟".