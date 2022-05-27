"شهداء الأقصى" تتوعد الاحتلال بضربات موجعة

جنين/سما/

حذرت كتائب شهداء الاقصى في مخيم جنين، مساء يوم الجمعة، حكومة الاحتلال الإسرائيلي، من المساس بالقدس والمسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على المقدسيين.

وتوعّدت الكتائب، في بيان " الاحتلال بضربات موجعة وإشعال كافة الجبهات والساحات في فلسطين إذا تعرض المسجد الأقصى وقبة الصخرة ومخيم جنين لأي عدوان.

وذكرت أنّها أصدرت تعليمات لكافة مجموعاتها لتستمر في توجيه الضربات وتنفيذ العمليات ضد الاحتلال في كل زمان ومكان، داعية كافة الأجنحة العسكرية للفصائل لتوحيد البنادق وتوجيهها نحو الاحتلال.





وأكّدت الكتائب، أنّه "رغم اغتيال الاحتلال الإسرائيلي قائدها الشهيد داوود الزبيدي الأسبوع الماضي، إلا أنّها استكملت كافة التجهيزات لخوض معركة جديدة إذا نفذت حكومة نفتالي ببنيت تهديداتها باجتياح قوات الاحتلال مخيم جنين، الذي استعد لمقاومتها وتلقينها درسًا جديدًا ومؤلمًا".