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من هو محمد السنوار الذي ظهر في برنامج "ما خفي أعظم" ؟

الجمعة 27 مايو 2022 11:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
من هو محمد السنوار الذي ظهر في برنامج "ما خفي أعظم" ؟



غزة/سما/

لأول مرة، ظهر مساء اليوم الجمعة، في برنامج "ما خفي أعظم" القيادي في كتائب الشهيد عز الدين القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" محمد السنوار.

  يعد محمد السنوار مقربًا بشكل كبير من القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف، وكان أول ظهور سجل له بعد تحرير غزة عام 2005، في مقابلة نشرتها له القسام حينها.

ومحمد السنوار من الشخصيات البارزة للقسام وقد تعرض لسلسلة محاولات اغتيالات أصيب في بعضها، كما أنه من المسؤولين عن عملية خطف وإخفاء الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط والحفاظ عليه لعدة سنوات في قطاع غزة وصولا لصفقة وفاء الأحرار التي أفرج بموجبها عن 1027 أسيرًا فلسطينيًا على رأسهم شقيقه يحيى السنوار ، إلى جانب العديد من الأدوار الهامة التي قام بها ولا زال يقوم بها في قيادة القسام.

#محمد السنوار #كتائب القسام #حماس #جلعاد شاليط

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