حماس والشعبية: المقاومة جاهزة للرد اذا حاول الاحتلال المساس بالأقصى

غزة/سما/

أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" ومسؤول مكتب شؤون القدس هارون ناصر الدين، أنّ "رد المقاومة سيكون حاسماً إذا حاول الاحتلال المساس بالمسجد الأقصى".

وقال ناصر الدين، في حديث متلفز، مساء اليوم، إنّ "الاحتلال سيرى أضعاف ما رآه في معركة سيف القدس إذا حاول المساس بالأقصى أو بقبة الصخرة".

وأضاف، أن "المستوطنين يحاولون بشتى الوسائل أداء طقوسهم التلمودية بالمسجد الأقصى".



وحذر ناصر الدين، "الاحتلال من المساس بالمسجد الأقصى أو قبة الصخرة أو أهلنا بالقدس".

ودعا "أهل القدس والضفة والداخل المحتل للرباط في الأقصى وشوارع القدس لإفشال "مسيرة الأعلام".

من جانبه قال عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبيّة، ماهر مزهر، مساء يوم الجمعة، إنّ مرور ما تُسمّى "مسيرة الأعلام" من الحي الإسلامي ومنطقة باب العامود هو بمثابة "إعلان حرب".

وأضاف مزهر، في تصريح صحفي : "لن نحسب أي حسابات، والمقـاومــة جاهزة للرد".

وكان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينيت، قال اليوم الجمعة، إن "مسيرة الأعلام ستقام كما أقيمت سابقا ووفق المسار التي تم تحديده".