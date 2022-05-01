مصر.. الحكومة ترد على صورة إقامة حفل إسرائيلي في منطقة الأهرامات

القاهرة/سما/

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر حالة من الجدل بعدما تداول النشطاء صورة تزعم إقامة حفل لفرقة إسرائيلية بالهرم، احتفالا بذكرى ما يسمى بـ"استقلال إسرائيل".

ونفى مصدر مسؤول في وزارة السياحة والآثار، ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من إقامة حفل لأوركسترا سيمفوني بمنطقة الهرم الأثرية، احتفالا بما يسمى"استقلال اسرائيل"، مشيرا إلى أن منطقة الهرم الآثرية، لم تشهد أي احتفالات خلال الفترة الماضية، سوى المعلن عنها، والمجدولة في الحطة التنشيطية للمنطقة السياحية، وأغلبها احتفالات جماهيرية حضرها الآلاف، وليس بينها ما تداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع: "حتى الصورة المتداولة يظهر فيها بوضوح أنها التقطت من سطح أحد المباني المواجهة لمنطقة الهرم الآثرية، والمقام بعدد كبير منها مشروعات سياحية من فنادق ومطاعم، وبعضها يستغل الطابق الأخير لإقامة حفلات، نظرا للمشهد الفريد الذي تتيحه الإطلالة الخاصة به على منطقة الهرم الآثرية".

وأشار إلى أن المنشور ولزيادة التضليل، ادعى حضور شخصيات عامة مصرية، وهو ما لم يحدث، ولم يظهر حتى في الصورة المرفقة من الحفل، التي ظهر فيها فقط بضعة اشخاص يعزفون بدون تبيان جنسيتهم، ولا تظهر بالصور أي مظاهر احتفالية أخرى، تدل على أنها تخص احتفال إسرائيلي.

كانت الفرقة الأسرائيلية، التي تدعى فرقة النور، نشرت منشور قالت فيه: إنها عزفت في القاهرة بدعوة من السفيرة الاسرائيلية، وكان الحفل بتأسيس الدولة داخل السفارة، ولم تذكر الفرقة في منشورها إقامة أي احتفالات في منطقة الهرم الآثرية، عكس ما جرى تداوله فيما بعد، على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، الذي ادعى أصحابه إقامة حفل داخل المنطقة الآثرية، وبحضور شخصيات عامة مصرية.