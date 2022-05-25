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كتائب القسام: سيتفاجأ الاحتلال من دقة وكثافة وتأثير صواريخنا (فيديو)

الخميس 26 مايو 2022 02:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كتائب القسام: سيتفاجأ الاحتلال من دقة وكثافة وتأثير صواريخنا (فيديو)



غزة/سما/

قال قائد لواء غزة في كتائب الشهيد القسام عز الدين الحداد ، ان الاحتلال الإسرائيلي سيتفاجأ في المعركة القادمة، من دِقة وكثافة وتأثير صواريخنا.

وأضاف الحداد خلال حديثه في فيلم عن "عميد التصنيع" نشره الموقع الإلكتروني لكتائب الشهيد عز الدين القسام مساء الأربعاء "سيرى العدو ما يسوؤه باذن الله، فهذا وعد الله الجبار وسندخل الأرض المقدسة ، وإنا لقادمون.

وكشف الفيلم تفاصيل تنشر لأول مرة عن السيرة الجهادية للشهيد القسامي القائد/ وليد موسى شمالي "أبو بلال".

وقالت كتائب القسام إن القائد شمالي كان يشغل منصب قائد دائرة المعدات الصناعية والانتاج العسكري، وتقلد العديد من المناصب القيادية. وكشفت عن مرافقته لقائد أركان المقاومة الفلسطينية محمد الضيف "أبو خالد" وإيوائه في منزله.

كما كشفت القسام عن مشاركة شمالي في الإعداد والتجهيز لبعض العمليات النوعية، أبرزها عملية مغتصبة دوغيت التي نفذها الاستشهادي إسماعيل المعصوابي وأدت إلى مقتل جنديين من جيش الاحتلال الإسرائيلي وإصابة عدد آخر، وعملية حاجز إيرز التي نفذتها الفدائية ريم الرياشي وخلفت العديد من القتلى والجرحى في صفوف جيش الاحتلال. 


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#الاحتلال الاسرائيلي #كتائب القسام #مسيرة الأعلام

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