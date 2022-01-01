موقف مانشستر سيتي من استمرار جوارديولا

وكالات / سما /

نجح مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا في التتويج مرة أخرى بلقب الدوري الإنجليزي، وذلك بطريقة دراماتيكية يوم الأحد حيث احتاج لقلب نتيجة تأخره أمام أستون فيلا بهدفين للفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وقاد جوارديولا السيتي للفوز باللقب الرابع في الدوري الإنجليزي في 5 سنوات، ولذلك أوضح الرئيس التنفيذي للنادي أن السكاي بلوز يرغبون في الاحتفاظ بالمدرب الإسباني لمدة طويلة.

وكانت هناك العديد من التكهنات حول مستقبل مدرب برشلونة السابق حيث أنه على وشك الدخول في آخر 12 شهراً من عقده.

وفي حديثه إلى RAC1 قال سوريانو الرئيس التنفيذي بأن النادي حريص على إبقاء المدرب صاحب الـ 51 عاماً مع النادي.

وقال سوريانو في حديثه: “نريد أن يبقى جوارديولا هنا إلى الأبد..لما لا؟.. هالاند؟ لقد قرر أن يختار مانشستر سيتي، ولقد دفعنا له الراتب الذي يمكن أن ندفعه وعملنا بجدية لشرح مشروعنا له”.

ودافع سوريانو عن اتهام مانشستر سيتي بأنه ينفق الكثير من الأموال: “ليس لدينا أموال أكثر من غيرنا، لقد أنفق بعض منافسينا مثل مانشستر يونايتد ما هو أكثر خلال السنوات القليلة الماضية”.