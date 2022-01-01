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أول تعليق من حماس على فرض أمريكا عقوبات على أفراد وكيانات بزعم صلتهم بالحركة

الثلاثاء 24 مايو 2022 11:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول تعليق من حماس على فرض أمريكا عقوبات على أفراد وكيانات بزعم صلتهم بالحركة



غزة/سما/

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إن الجهات والشخصيات التي تقول الولايات المتحدة إنها فرضت عليها عقوبات لصلتها بحماس، "لا علاقة لها بالحركة".

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إضافة أربعة أفراد وستة كيانات تزعم أنها على صلة بحركة حماس إلى قائمة العقوبات.

وذكرت وزارة الخزانة في بيان أن الولايات المتحدة فرضت، عقوبات على مسؤول مالي في حماس وشبكة من الوسطاء الماليين والشركات التي تدر عائدات لفصائل المقاومة، على حد ادعائها.

وأضافت أن العقوبات تستهدف مكتب الاستثمار الذي تزعم أنه تابع لحماس، وتدعي ملكيته أصولًا تقدر قيمتها بأكثر من 500 مليون دولار، بما في ذلك الشركات العاملة في السودان وتركيا والسعودية والجزائر والإمارات العربية المتحدة.

وأكد الناطق باسم حماس حازم قاسم لصحيفة "فلسطين"، أن هذه الجهات والشخصيات التي ذكرتها الولايات المتحدة، "لا علاقة لها بحركة حماس".

وأوضح أن هذا القرار جزء من مشاركة الولايات المتحدة لدولة الاحتلال في العدوان على شعبنا والضغط على شعبنا وشرعنة الحصار، ومحاولة لإنقاذ صورة الاحتلال المتهاوية بعد جريمة اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.

#حماس #واشنطن #أمريكا

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