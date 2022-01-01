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فيلم "ريش" المصري يحصد المزيد من الجوائز في مهرجان كان السينمائي

الثلاثاء 24 مايو 2022 02:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيلم "ريش" المصري يحصد المزيد من الجوائز في مهرجان كان السينمائي



وكالات / سما /

حصد الفيلم المصري "ريش" ثلاث جوائز في الدورة السادسة لجوائز النقاد للأفلام العربية، المقامة على هامش الدورة 75 لمهرجان "كان" السينمائي.

وتوج "ريش" بالجائزة الكبرى لأحسن فيلم، وحاز المخرج عمر الزهيري على جائزة أفضل مخرج، إلى جانب جائزة أفضل سيناريو مع السيناريست أحمد عامر.

وهذه الجوائز ليست الأولى للفيلم، حيث فاز بجائزة أفضل فيلم ضمن جوائز "روبرتو روزيليني" في مهرجان بينجياو السينمائي الدولي في الصين.

كما فاز الزهيري بجائزة أفضل موهبة في الشرق الأوسط التي منحتها مجلة "فارايتي العالمية"، ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، فضلا عن جائزة الفيبريسي لأفضل فيلم في المسابقات الموازية بالمهرجان العالمي بالإضافة إلى الجائزة الكبرى في مسابقة أسبوع النقاد الدولي في الدورة 74 من مهرجان "كان" السينمائي الدولي.

وكان الفيلم قد تعرض لحملة من بعض الفنانين المصريين عندما عرض في مهرجان الجونة، واتهم بـ"الإساءة لسمعة مصر".

و"ريش" هو أول الأفلام الروائية الطويلة للمخرج عمر الزهيري، وقد اشترك في تأليفه مع السيناريست أحمد عامر، وهو من إنتاج الفرنسيين جولييت لوبوتر وبيير مناهيم. 

وتدور قصة الفيلم حول عائلة فقيرة مكونة من أب وأم وثلاثة أطفال، وفي أحد الأيام يقرر الأب الاحتفال بعيد ميلاد أحد أبنائه، فيحضر ساحرا لتقديم فقرات مسلية للضيوف، لكن عندما يستعين الساحر بالأب في تأدية فقرة يدخله إلى صندوق خشبي كبير، ويحوله إلى دجاجة، ويختفي الأب.

وبعد ذلك، تحاول الزوجة بكل السبل استعادة الأب، وتبحث عن الساحر، لكن دون جدوى، وبعدما تستنفد ما لديها من جنيهات معدودة تبدأ في الاعتماد على نفسها لتدبير متطلبات الأسرة، وتدفع بابنها الأكبر للعمل في المصنع الذي كان يعمل فيه أبوه لسداد ديونهم.

ثم بعد أن يستقر وضع الأسرة نسبيا يظهر الأب من جديد، لكن حالته تكون مزرية وفاقدا للكلام والحركة مما يجعله عبئا جديدا على الأسرة.

#ريش #فيلم #الجوائز #كان السينمائي #مهرجان كان السينمائي

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