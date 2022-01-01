  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وزير الخارجية التركي يصل رام الله

الثلاثاء 24 مايو 2022 01:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الخارجية التركي يصل رام الله



رام الله / سما /

وصل وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الثلاثاء إلى مدينة رام الله في زيارة مدتها يوم واحد.

وبدأ الوزير التركي زيارته بلقاء وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، في مقر وزارة الخارجية الفلسطينية.

وسيعقد الوزيران مؤتمرا صحفيا عقب اللقاء، بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية الفلسطينية.

ويترأس وزير الخارجية التركي اللجنة الوزارية الفلسطينية التركية المشتركة، والتي تضم مسؤولين من وزارات ومؤسسات حكومية.

وعلى جدول الوزير التركي، لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مقر الرئاسة الفلسطينية "المقاطعة".

الأكثر قراءة اليوم

"يسرائيل هيوم" : الجهاد الاسلامي ابلغ الوسطاء بأن مسيرة الاعلام بالقدس تعني الحرب

الحرس الثوري الايراني يهدد اسرائيل:الرد سيكون قاسيا وستندمون على جريمتكم

انخفاض في سعر صرف الدولار

أول دولة عربية تعلن رصد 3 إصابات بجدري القرود

البنك"المركزي" الإسرائيلي يرفع الفائدة لأعلى مستوى في 8 سنوات

وزير الاقتصاد الفلسطيني: فرض ضرائب على منتجات الضفة التي تدخل غزة "غير قانوني"

الأوقاف بغزة تعلن وقف العمل بنظام حج البدل هذا العام

الأخبار الرئيسية

غانتس: مسيرة الأعلام ستجرى في مسارها رغم تهديدات الفصائل الفلسطينية

أسوشيتد برس تكشف عن مصدر الرصاصة التي قتلت شيرين أبو عاقلة ..

صحيفة يديعوت تتحدث عن ما أسمته "عملية تحويل مثيرة للاهتمام" اللية في جنين

اطلاق صواريخ .. جيش الاحتلال ينسحب من مخيم جنين بعد محاصرة منزل و اعتقال احد المطلوبين

شاهد الصور : اعتقال خلية لحماس في القدس خططت لاغتيال "بن غفير"

الاتصالات الفلسطينية