ألابا يهدد ليفربول قبل نهائي دوري الأبطال

وكالات / سما /

هدد النمساوي ديفيد ألابا، مدافع فريق ريال مدريد الإسباني، نادي ليفربول الإنجليزي قبل نهائي دوري ابطال أوروبا في سان دوني بالعاصمة الفرنسية، باريس، في 28 مايو الجاري.

وصرح ألابا لمجلة كيكر الألمانية قائلاً “لدينا روح قتالية خاصة وشخصية تنافسية أظهرناها خلال مباريات المراحل الاقصائية، نحن فريق يرد دوماً في الملعب، ولا يستسلم أبداً، نحن ريال مدريد، وسنذهب بالثقة الكاملة إلى باريس للفوز على ليفربول”.

وأضاف النمساوي عن انتقاله لريال مدريد” بالنسبة لي كان الأمر مهماً، كانت هذه الصفقة التي أردتها، كان حلم لي اللعب في ريال مدريد، وأنا أعمل دوماً لتحقيق أهدافي”.

واستطرد ألابا قائلاً “قلت لنفسي من اليوم الأول في ريال مدريد أني يجب أن أكون نفسي وأنا أريد ذلك، وهذا هو أهم شيء، وأرغب في مساعدة الفريق قدر الإمكان من خلال اللعب، وخاصةً مع تحمل المسؤولية، وهذا شيء هام جداً لي”.

ونجح اللاعب النمساوي في الفوز بلقب الدوري الإسباني مع ريال مدريد في أول موسم له في اللوس بلانكوس، وقد يساعد الفريق على الفوز باللقب الرابع عشر من دوري ابطال أوروبا على حساب الريدز.