الصليب الأحمر: مغادرة ٨ من أهالي معتقلي غزة لزيارة أبنائهم في سجن "ايشل"

غزة/ سما /

أعلن الصليب الأحمر فجر اليوم الثلاثاء مغادرة 8 من أهالي قطاع غزة لزيارة 4 من ذويهم في سجن "ايشل ".

ويشار إلى أن قوات الاحتلال منعت الزيارات خلال الأسبوعين الماضيين بحجة الأعياد.

وبينت اللجنة الدولية أن إلغاء زيارات أهالي الأسرى لأبنائهم جاءت بسبب تمديد الإغلاق الشامل للضفة الغربية وقطاع غزة.

وكانت قوات الاحتلال أعادت الزيارات لأهالي القطاع باستثناء أسرى الجهاد الإسلامي وحماس ، في مارس الماضي بعد المنع منذ عامين بحجة كورونا.

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية قرابة 4400، بينهم 400 معتقل من قطاع غزة، وفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.​​​​​​