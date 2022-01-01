الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في مدن الضفة

رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية، فجر اليوم، طالت 12 مواطنا على الأقل.

وعُرف من بين المعتقلين كل من:

١. المحرر عنان بشكار- نابلس (تم الإفراج عنه لاحقا)

٢. إسلام بشكار- نابلس

٣. صهيب بشكار- نابلس (تم الإفراج عنه لاحقا)

٤. شادي بشكار- نابلس (تم الإفراج عنه لاحقا)

٥. المحرر تقي الدين الهور- صوريف شمال الخليل

٦. إبراهيم عطا الله- حرملة قرب بيت لحم

٧. صلاح عطا الله- حرملة

٨. فادي عطا الله- حرملة

٩. معتز عطا الله- حرملة

١٠. منير عطا الله- حرملة

١١. أحمد سعيد عطا الله- حرملة

١٢. الفتى جبريل محمد كمال- مخيم عقبة جبر بأريحا

* تسليم الشاب محمود عطا الله من حرملة استدعاء لمقابلة مخابرات الاحتـلال.