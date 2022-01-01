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الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في مدن الضفة

الثلاثاء 24 مايو 2022 08:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في مدن الضفة



رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية، فجر اليوم، طالت 12 مواطنا على الأقل.

وعُرف من بين المعتقلين كل من:

١. المحرر عنان بشكار- نابلس (تم الإفراج عنه لاحقا)
٢. إسلام بشكار- نابلس
٣. صهيب بشكار- نابلس (تم الإفراج عنه لاحقا)
٤. شادي بشكار- نابلس (تم الإفراج عنه لاحقا)
٥. المحرر تقي الدين الهور- صوريف شمال الخليل
٦. إبراهيم عطا الله- حرملة قرب بيت لحم
٧. صلاح عطا الله- حرملة
٨. فادي عطا الله- حرملة
٩. معتز عطا الله- حرملة
١٠. منير عطا الله- حرملة
١١. أحمد سعيد عطا الله- حرملة
١٢. الفتى جبريل محمد كمال- مخيم عقبة جبر بأريحا

* تسليم الشاب محمود عطا الله من حرملة استدعاء لمقابلة مخابرات الاحتـلال.

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