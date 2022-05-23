طلاب فلسطينيون يحيون ذكرى النكبة في جامعة "بن غورويون" ببئر السبع

القدس المحتلة/سما/

شهد حرم جامعة "بن غوريون" بمدينة بئر السبع، الإثنين، "احتجاجات لطلاب فلسطينيين حيث رفعوا الأعلام الفلسطينية وشعارات للتذكير بالنكبة، ورددوا الأناشيد والأغاني الوطنية" في ما اصطف في المقابل، طلاب من اليمين الإسرائيلي وحملوا الأعلام الإسرائيلية، وهم يهتفون "عار".

واصطف في المقابل، طلاب من اليمين الإسرائيلي أمام المتظاهرين العرب وحملوا الأعلام الإسرائيلية، وهم يهتفون "عار"، فيما منع حراس أمن الجامعة الطلاب من دخول الحرم الجامعي بالأعلام الإسرائيلية "وذلك للحفاظ على النظام العام".

وقالت الجامعة في بيان لها، "بعد يومين من يوم التنوع العالمي، كنا هناك مرة أخرى لنرى أن حرمنا الجامعي به طلاب من جميع أنحاء المجتمع الإسرائيلي لديهم مجموعة متنوعة من الآراء ووجهات النظر. والجامعة هي مكان لقاء حيث يمكنك التعرف على بعضهم البعض، وتبادل الأفكار الجديدة والمختلفة وجهات نظر العالم "

وأضافت الجامعة، "نتيجة لذلك ، تمكنا من عقد اجتماعين سياسيين مع وجهات نظر متعارضة"، مؤكدة "إلى جانب الخلافات السياسية ، يعرف طلابنا كيفية العمل معًا في المختبرات والفصول الدراسية".