أمير قطر في دافوس: شيرين أبو عاقلة قُتلت وحُرمت من جنازة تصون كرامة الموتى

وكالات - سما-

قال أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الإثنين، إن الصحفية الراحلة شيرين أبو عاقلة " قُتلت في فلسطين، وحُرمت من جنازة تصون كرامة الموتى".



جاء ذلك في كلمته خلال مشاركته بمنتدى الاقتصاد العالمي "دافوس"، المستمر حتى 26 مايو/أيار الجاري، في سويسرا، بمشاركة شخصيات سياسية واقتصادية عالمية.

وأفاد أمير قطر: "فلسطين ظلت جرحا مفتوحا منذ إنشاء الأمم المتحدة"، مردفا أن الصحفية أبو عاقلة "قتلت في فلسطين وحرمت من جنازة تصون كرامة الموتى".

وأضاف: "مقتل شيرين لا يقل رعبا عن مقتل الصحفيين السبعة في أوكرانيا والثمانية عشر في فلسطين منذ عام 2000".

وأردف: "ينبغي ألا نتسامح مع هذا الكم من العدوان والمعايير المزدوجة بشأن قيمة الإنسان على أساس الانتماء".

وفي 11 مايو الجاري، قُتلت أبو عاقلة (51 عاما) جراء إصابتها برصاص الجيش الإسرائيلي خلال عملية في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، وفق السلطة الفلسطينية.

واتهمت كل من السلطة وشبكة "الجزيرة"، الجيش الإسرائيلي بتعمد قتل مراسلتها الفلسطينية، فيما أعلنت إسرائيل عن فتح تحقيق وقالت إنها "لا تستبعد أي فرضيات".

وحول الملف النووي الإيراني، قال أمير قطر: "إيران جار لنا ونحاول المساعدة وحث جميع الأطراف على العودة إلى الاتفاق النووي".

وذكر أن بلاده "لا تدعي دورا رسميا للوساطة بين الغرب وإيران"، مؤكدا أن الدوحة تعمل على إدارة وحل وتخفيف النزاعات بما في ذلك العمل المستمر في أفغانستان.

واستطرد: "يجب ألا نتخلى عن محاولة الجمع بين أطراف النزاعات وجهودنا يجب أن تستند إلى ميثاق الأمم المتحدة".

وفي إشارة إلى الحرب الروسية الأوكرانية، قال: "الحرب في أوروبا عمقت أزمة الطاقة حول العالم".

وزاد: "نحن على تواصل مع جميع أطراف الأزمة الأوكرانية ومستعدون لبذل الجهود لإيجاد حل سلمي".

وحول كأس العالم لكرة القدم 2022، أفاد أمير قطر، بأن بلاده "تعمل بكل جهد لتكون البطولة في قطر فرصة للتعرف على منطقتنا التي عانت من التمييز".