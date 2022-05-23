القواسمي يحاضر بطلبة من جامعة جورجيا الأميركية

رام الله / سما /

ألقى عضو اللجنة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، أسامة القواسمي، اليوم الاثنين، محاضرة في مجموعه طلابية من جامعة جورجيا.

وتحدث القواسمي خلال المحاضرة، شرحا مفصلا عن ممارسات إسرائيل العنصرية بحق الشعب الفلسطيني، آملا من الطلبة أن يكونوا سفراء للعدالة والقيم المرتبطة بالمساواة والحرية والانسانية، وأن لا يسمحوا لأحد أن يلغي عقولهم ويجعلهم مدافعين عن نظام الابرتهايد والفصل العنصري الذي تمارسه إسرائيل.

وتابع: "تسعى إسرائيل بإحاطة نفسها بهالة دينية وقدسية مزعومة لمنع انتقادها وإرهاب العالم تحت حجة انتقاد إسرائيل هو انتقاد للديانة اليهودية وضد السامية"، مؤكدا أن الاحتلال لا دين له، والإجرام والقتل وهدم البيوت وتشريد المواطنين من أراضيهم وفرض نظام الفصل على الشعب الفلسطيني، من صنع الاستعمار الإسرائيلي والفكر الصهيوني الذي يريد استخدام الديانة اليهودية للتغطية على جرائمه.