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نصائح للتعامل مع الزوج بعد الشجار

الإثنين 23 مايو 2022 02:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
نصائح للتعامل مع الزوج بعد الشجار



وكالات / سما /

التعامل مع الزوج بعد الشجار يجب أن يكون بحكمة وبذكاء عاطفي من الزوجة، بمعنى أنه يجب أن يكون بطريقة تحفظ المودة والرحمة التي بُني عليها الزواج، لأن الشجار مع الزوج لا يعني نهاية المطاف، لأنه يعد أمراً عادياً ومتوقعاً في الحياة الزوجية.

كما أن الشجار مع الزوج قد يكون بسبب إختلاف ما معه، أو لأسباب أخرى نابعة من الإحتكاك بينهما، والإنخراط في المسؤوليات والواجبات.

في هذا المقال تقدم هي للزوجة نصائح فعالة للتعامل مع الزوج بعد الشجار.

نصائح للتعامل مع الزوج بعد الشجار

لوضع آلية مناسبة للتعامل مع الزوج بعد الشجار، يجب على الزوجة الإلتزام بتطبيق النصائح الفعالة التالية:

محاربة المشاحنة

على الزوجة أن تُحسن التعامل مع الزوج بعد الشجار، وأن لا تقرر الخصام معه لفترات طويلة تجنباً لزيادة مشاعر المشاحنة، لأن محاربة هذه المشاعر يحافظ على علاقتها بزوجها، ولن يسمح بتصاعد الأمور بينهما.

القيام بالواجبات الزوجية بشكل طبيعي

التعامل مع الزوج بعد الشجار يجب أن يتم بطريقة طبيعية وهادئة، لأن الشجار معه لا يُسقط حقوقه على الزوجة، ولذلك يجب أن تقوم الزوجة بواجباتها نحو زوجها بطريقة طبيعية، مع الإحتفاظ بنقاط بحقها هي أيضاً، لأن هذه الطريقة ستجعله يبادر بالصلح والإعتذار في أقرب وقت، لأنه وجد منها ما يشجعه على ذلك، مثل: حسن التعامل والحفاظ على الحقوق، ومراعاة المودة والرحمة بينهما.

قبول إعتذار الزوج

التعامل مع الزوج بعد الشجار، على الزوجة قبول اعتذار زوجها إذا جائها معتذراً، لأن ذلك يعد دليلاً على إعترافه بالخطأ، وهي خطوة مهمة تعني الكثير والكثير، ولذلك ومن أجل حياة زوجية هادئة ومستقرة يجب أن تقبل الزوجة إعتذار الزوج، لكي لا تكون هناك فرصة لخلق فجوة كبيرة بينها إذا ما طال الخصام بينهما.

عقد نقاش بناء مع الزوج

التعامل مع الزوج بعد الشجار، عقد نقاش بناء مع الزوج أمر ضروري جداً بعد هدوء الطرفين، وبعد إعتذار الزوج، على أن يكون الهدف منه عدم تكرار الشجار على نفس النقاط، وليكون هناك تواصل جيد بين الزوجين بعد الشجار، لذا من الأفضل أن يتناقش كل من الزوجين بعد هدوئهما بعد الشجار.

وأخيراً، يجب أن يتم التعامل مع الزوج بعد الشجار بالطريقة التي تليق بالزوجة وبزوجها وبمسيرة زواجهما، وبالطريقة التي تحفظ علاقتهما مستقرة وهادئة.

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