فيديو.. تعادل سلبي في قمة الوسطى .. وانتصار ثمين لنماء

الوسطى / سما /

احتكم فريق خدمات النصيرات للتعادل السلبي مع خصمه شباب الزوايدة في قمة الجولة الثامنة عشرة من دوري الدرجة الأولى.

وبهذا التعادل رفع النصيرات رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثاني, فيما رفع الزوايدة رصيده إلى 36 نقطة في الصدارة.

وفي مباراة ثانية حقق نماء فوزاً ثميناً على نظيره خدمات خانيونس بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت لفريقين على ملعب بيت حانون.

سجل فادي عساف هدفي نماء في وقت قاتل في الدقيقتين (94 و96), ليرفع نماء رصيده إلى 28 نقطة في المركز الرابع, وبقى رصيد خدمات خانيونس 21 نقطة في المركز الثامن.