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الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 8 مواطنين من الضفة فجر اليوم

الإثنين 23 مايو 2022 07:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 8 مواطنين من الضفة فجر اليوم



رام الله/سما/

شنت قوات الاحتلال، حملة اعتقالات ومداهمات، في مناطق الضفة الغربية فجر اليوم الاثنين، واعتقلت، اكثر من ٨ شبان.

واقتحم جنود الاحتلال مدن بيت لحم ورام الله وجنين، فيما اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة الزبابدة.

وعرف من بين المعتقلين:-

١. محمد جمال الخواجا- نعلين غرب رام الله

٢. قصي عبده- كفر نعمة غرب رام الله

٣. الطالب الجامعي عبد الله اللولو- بيرزيت شمال رام الله

٤. إيهاب خالد صباح- تقوع شرق بيت لحم

٥. حمزة هاني- رمانة غرب جنين

٦. أحمد قاسم كعبية- الزبابدة جنوب جنين

٧. ضياء أبو عرب- نابلس (أفرج عنه لاحقا)

٨. كمال أبو عرب- نابلس

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