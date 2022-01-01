الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 8 مواطنين من الضفة فجر اليوم

رام الله/سما/
شنت قوات الاحتلال، حملة اعتقالات ومداهمات، في مناطق الضفة الغربية فجر اليوم الاثنين، واعتقلت، اكثر من ٨ شبان.
واقتحم جنود الاحتلال مدن بيت لحم ورام الله وجنين، فيما اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة الزبابدة.
وعرف من بين المعتقلين:-
١. محمد جمال الخواجا- نعلين غرب رام الله
٢. قصي عبده- كفر نعمة غرب رام الله
٣. الطالب الجامعي عبد الله اللولو- بيرزيت شمال رام الله
٤. إيهاب خالد صباح- تقوع شرق بيت لحم
٥. حمزة هاني- رمانة غرب جنين
٦. أحمد قاسم كعبية- الزبابدة جنوب جنين
٧. ضياء أبو عرب- نابلس (أفرج عنه لاحقا)
٨. كمال أبو عرب- نابلس