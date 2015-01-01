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يخالف الوضع القادم منذ عام 1852

محكمة إسرائيلية تسمح بأداء طقوس تلمودية في المسجد الاقصى

الأحد 22 مايو 2022 08:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
محكمة إسرائيلية تسمح بأداء طقوس تلمودية في المسجد الاقصى



القدس المحتلة / سما /

ألغت محكمة الصلح الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة القيود المفروضة على عدد من المستوطنين تشمل أوامر إبعاد عن البلدة القديمة في القدس المحتلة، بعد أن كانوا قد أدوا طقوسا تلمودية في باحات المسجد الأقصى.

وجاء في نص قرار المحكمة أنه باستطاعة المقتحمين للمسجد الأقصى من المستوطنين، أداء صلوات يهودية في باحاته، معتبرة أن ذلك لا يعد مخالفة للقانون، بما في ذلك أداء ترتيلات دينية والسجود على سطح الأرض في باحات المسجد الأقصى.

وقبلت المحكمة بذلك استئناف تقدمت به منظمة "حوننو" ضد قرار إبعاد المستوطنين، ومنحت ضوءا أخضر لليهود لأداء الصلاة في المسجد الأقصى الأمر الذي يخالف تفاهمات "الوضع القائم" (الستاتوس كو - Status quo) في القدس المتعارف عليه منذ العام 1852.

و"حوننو" هي منظمة تدافع عن المتطرفين اليهود الذين ينفذون اعتداءات عنصرية وإرهابية ضد الفلسطينيين.

وتنص تفاهمات بين الجانبين الأردني والإسرائيلي بوساطة وزير الخارجية الأميركي الأسبق، جون كيري، في العام 2015، على أنه بموجب "الوضع القائم" في القدس، يسمح للمسلمين فقط بالصلاة في الأقصى، فيما يمكن لغير المسلمين زيارة المكان دون الصلاة فيه (اقتحامه).

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