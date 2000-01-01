السلطات الإسرائيلية تهدم مساكن في ضواحي شقيب السلام بالنقب

النقب / سما /

هدمت السلطات الإسرائيلية، اليوم الأحد، عددا من المساكن في قرية شقيب السلام في النقب داخل أراضي عام 1948.

وكانت السلطات الإسرائيلية بحماية قوات من الشرطة الإسرائيلية، قد هدمت في التاسع من الشهر الجاري مساكن أهالي قرية العراقيب المسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، للمرة الـ201 على التوالي منذ العام 2000.

وشهدت البلدات الفلسطينية داخل أراضي عام 48 تصعيدا في هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية، بذريعة عدم الترخيص، كما حصل في عين ماهل، ويافا، وشفا عمرو، وقلنسوة، وكفر ياسيف، وعرعرة، وأم الفحم، واللد، وسخنين، وحرفيش، وبلدات أخرى في النقب، وغيرها.

وتواصل السلطات الإسرائيلية في الآونة الأخيرة التضييق على المواطنين في الداخل، خصوصا في منطقة النقب، وذلك من خلال حملات مداهمة بشكل شبه يومي تستهدف الاستيلاء على الأراضي، وتجريف المحاصيل الزراعية، وهدم المنازل.