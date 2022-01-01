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إسرائيل تعلن تسجيل حالة ثانية يشتبه بإصابتها بمرض "جدري القرود"

الأحد 22 مايو 2022 08:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تعلن تسجيل حالة ثانية يشتبه بإصابتها بمرض "جدري القرود"



القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد، اكتشاف حالة ثانية يشتبه بإصابتها بمرض "جدري القرود".

وقالت ان الاصابة المشتبه بها تعود لشخص قادم من اوروبا الغربية .

هذا وتستعد إسرائيل للتزود بالأدوية الخاصة لمعالجة مرض جدري القرود، بعد اكتشاف أول حالة إصابة لإسرائيلي عاد مؤخرًا من غرب أوروبا.

وأوصى طاقم إسرائيلي مكلف بالتعامل مع الأوبئة، الليلة الماضية، بالتزود بالأدوية الخاصة بمعالجة مرض جدري القرود، في محاولة لتبديد المخاوف من خطورة المرض.

واجتمع الطاقم الليلة الماضية، لبلورة توجيهات قدمت لوزارة الصحة الإسرائيلية للتعامل مع هذا المرض بعد اكتشاف أول إصابة لإسرائيلي عاد مؤخرًا من غرب أوروبا، ووصفت حالته بالطفيفة ويعاني من طفحًا جلديًا، بحسب هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية.

وتستعد وزارة الصحة الإسرائيلية للتزود بلقاحات وأدوية ذات صلة بالمرض في حال ارتفع عدد المرضى.

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