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فيديو: حديث مؤثر من نجوان سمري بأول إطلالة بعد اغتيال زميلتها شيرين أبو عاقلة

الأحد 22 مايو 2022 02:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: حديث مؤثر من نجوان سمري بأول إطلالة بعد اغتيال زميلتها شيرين أبو عاقلة



رام الله/سما/

أطلّت مراسلة قناة الجزيرة في القدس المحتلة، نجوان سمري، للمرة الأولى منذ اغتيال زميلتها شيرين أبو عاقلة الأسبوع الماضي.

سمري التي انهارت بالبكاء خلال تشييع جثمان أبو عاقلة، ذهبت لتغطية فعالية تشجير أقامتها الجمعية العربية لحماية الطبيعة في بيت حنينا بالقدس المحتلة، تكريما لروح شيرين، بيد أنها لم تقوَ على عدم البكاء.

 

وقالت نجوان سمري: "حاولت الاستعداد كثيرا لهذه اللحظة، لكن يبدو أن ذلك لم يسعفني، فقدت أعظم إنسانة عرفتها على الإطلاق، ورغم كل هذا الحزن بداخلي، ورغم أن طريقي لن تكون سهلة من دونها، فهي الزميلة والمعلمة، قبل أن تصبح الصديقة والأخت".

وتابعت: "سأبحث عن روحها الطيبة في كل حياتي اليومية والعملية، سأتعلم منها دائما كيف نستمر رغم كل شيء، فهذا ما كانت تفعله شيرين دائما".

وأضافت: "رغم أني سأشتاق إليها كثيرا، وسأفتقدها في كل لحظة، لكننا سنستمر أولا من أجلها، وثانيا من أجل القضية والحلم الذي كان يراودها دائما، وهو تحرير القدس وفلسطين بإذن الله".


 

 
#شيرين أبو عاقلة #نجوان سمري

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