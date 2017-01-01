مبابي يجدد عقده مع باريس سان جيرمان إلى 2025..اليك التفاصيل

وكالات/سما/

أعلن نادي باريس سان جيرمان رسميا، السبت، تجديد عقد المهاجم كليان مبابي ليستمر مع الفريق حتى 2025.

وقبل انطلاق مباراة سان جيرمان أمام ضيفه ميتز بملعب حديقة الأمراء في باريس، في الجولة الختامية للدوري الفرنسي، أعلن رئيس النادي الباريسي ناصر الخليفي تجديد عقد مبابي واستمراره مع الفريق إلى 2025.

وقال الخليفي "أنا فخور بإعلان خبر جميل هو أن كليان مبابي وقّع على عقد حتى يونيو/حزيران 2025 مع باريس سان جيرمان".

وعبّر مبابي عن سعادته بالاستمرار مع باريس سان جيرمان، وقال "أنا سعيد بكل تأكيد. كما أني مقتنع بأني هنا أستطيع مواصلة التطور في ناد منح نفسه كل السبل للأداء في أعلى المستويات".

وأضاف "أنا سعيد جدا أيضا أنه بوسعي مواصلة اللعب في فرنسا، وهي الدولة التي ولدت فيها ونشأت فيها وتألقت فيها".

احتفال مميز لمبابي

واحتفل مبابي بإعلان تمديد عقده بأفضل طريقة وسجل ثلاثية في مباراة سان جيرمان وميتز.

وأحرز مبابي الهدف الأول في الدقيقة 25، وأضاف الهدف الثاني بعد 3 دقائق مستغلا تمريرة حاسمة من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، واستكمل النجم الفرنسي الثلاثية في الدقيقة 50.

وكشف تقرير لصحيفة "سبورت" الإسبانية، السبت، التفاصيل المالية لعقد الدولي الفرنسي الجديد، الذي سيتقاضى 50 مليون يورو في الموسم الواحد، والتي يجب أن تضاف إليها مكافأة تجديد، قدرها 100 مليون يورو.



وأضاف التقرير، أن اللاعب سيحتفظ بنسبة 100% من حقوق صوره، ليواصل اللاعب مسيرته مع عملاق فرنسا، على أمل قيادته لحصد لقب دوري أبطال أوروبا في المواسم القادمة.



ضربة موجعة لجماهير الملكي

وخيب مبابي، آمال أنصار الفريق الملكي، التي كانت تمني النفس وتنتظر انضمام اللاعب من أكثر من موسمين، لكن يبقى السؤال الآن، هو معرفة ما سيفعله ريال مدريد هذا الصيف في سوق الانتقالات، بعد ضياع صفقتي مبابي وهالاند (انتقل لمانشستر سيتي)، وسيكون من الضروري معرفة المهاجم الذي يحاول الفريق الأبيض التوقيع معه لتعزيز صفوفه، رغم تواجد الثلاثي، بنزيمة وفينيسيوس ورودريغو.

والتحق مبابي بباريس سان جيرمان في 2017 قادما من نادي موناكو، وكان عقده السابق سينتهي في يونيو/حزيران المقبل، وتوصل إلى اتفاق من أجل تجديده رغم محاولات ريال مدريد للتعاقد معه في الفترة الماضية.